Цируле: ответы СГД налогоплательщикам слишком сложны

Ответы Службы государственных доходов (СГД) на вопросы налогоплательщиков часто слишком сложны, сказала в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении генеральный директор СГД Илзе Цируле.

Она отметила, что от предпринимателей часто слышны жалобы на то, что в налоговой сфере сложно ориентироваться, поэтому СГД должна быть очень отзывчивой. «Почти как няня, которая вынянчивает из маленького предприятия крупного налогоплательщика», - сказала Цируле.

По ее словам, количество налоговых аудитов на предприятиях сравнительно невелико, потому что СГД больше ориентируется на консультирование и тематические проверки.

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Также нужно работать над тем, чтобы коммуникация СГД с клиентами была проще. «Должна сказать, что я сама часто не понимаю те письма, которые сотрудники СГД пишут клиентам», - призналась Цируле, отметив, что ответы налоговой службы слишком длинные и сложные.