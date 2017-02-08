Цируле: ответы СГД налогоплательщикам слишком сложны

Илзе Цируле
 

Илзе Цируле. Фото: Edijs Pālens / LETA

Ответы Службы государственных доходов (СГД) на вопросы налогоплательщиков часто слишком сложны, сказала в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении генеральный директор СГД Илзе Цируле.

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Она отметила, что от предпринимателей часто слышны жалобы на то, что в налоговой сфере сложно ориентироваться, поэтому СГД должна быть очень отзывчивой. «Почти как няня, которая вынянчивает из маленького предприятия крупного налогоплательщика», - сказала Цируле.

По ее словам, количество налоговых аудитов на предприятиях сравнительно невелико, потому что СГД больше ориентируется на консультирование и тематические проверки.

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Также нужно работать над тем, чтобы коммуникация СГД с клиентами была проще. «Должна сказать, что я сама часто не понимаю те письма, которые сотрудники СГД пишут клиентам», - призналась Цируле, отметив, что ответы налоговой службы слишком длинные и сложные.


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