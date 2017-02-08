Въезд в центр Риги предлагают сделать платным

Общество «Город для людей» выступило с предложением ввести платный въезд в центр Риги. По мнению инициаторов, таким образом можно разгрузить столицу от пробок, улучшить состояние среды и вместе с этим пополнить городскую казну, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Идея ввести платный въезд в центр Риги — это одно из 39 предложений, которые разработали в обществе «Город для людей». Эти предложения касаются безопасности сообщения, удобства передвижения пешеходов, развития вело- и общественного транспорта. Представитель общества Каспар Зандбергс говорит, что все идеи надо рассматривать в комплексе, и, возможно, реализуя остальные предложения, введение платы за въезд в центр и вовсе не будет актуально. Но все же, говоря конкретно о платном въезде, Каспарс пояснил, что под центром понимается та часть города, которая окружена железной дорогой.

«Это Гризинькалнс, Браса, Скансте, Центр. Мы хотим, чтобы в Риге были созданы такие условия, чтобы людям не нужно было передвигаться на личном транспорте. Глобальная цель – сократить число автомобилей в городе. В принятом в прошлом году плане по сокращению уровня загрязнения воздуха тоже сказано, что надо уменьшить число автомобилей в центре», — напомнил активист.

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Помимо экологических задач, платный въезд в центр решает и экономические. Какой бы ни была сумма, она может пойти на улучшение инфраструктуры города.

Как это происходит, например, в Юрмале. Это единственный город в Латвии, где уже 20 лет каждый автомобилист, если он не является жителем города-курорта, платит 2 евро за въезд. Кроме периода с октября по март. Такая практика позволяет ежегодно получать дополнительные два миллиона евро в городской бюджет.

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«Полученные средства идут на благоустройство города, развитие туризма и курорта, охрану среды. Это, например, уход за пляжем и дюнной зоной. Главная цель платного въезда – разгрузить город от лишнего транспорта, который проезжает насквозь через всю Юрмалу. Так мы сохраняем городскую среду», — рассказала представитель Юрмальской думы Элита Цепурите.

Стоит отметить, что у Юрмалы есть окружные дороги. Для того, чтобы попасть в город, на пути которого лежит Юрмала, нет необходимости сюда заезжать.

В Риге же перебраться из одного района в другой зачастую невозможно, не минуя центр.

Это, по мнению эксперта по вопросам транспорта Талиса Линкайтса, и есть главная причина, почему Рига не готова к введению платы за въезд в центр.

«Не решены вопросы, как людям объехать центр. Нет хорошей сети общественного транспорта, который обеспечил бы быстрое передвижение из одной части в другую, и нет парковочных стоянок», — пояснил Линкайтс.

Представитель Рижской думы Угис Видаускис сообщил, что из-за этих нерешенных проблем пока действительно нельзя говорить о введении платы за въезд в центр столицы.

«Город работает над тем, чтобы разгрузить центр. Например, развивается восточная магистраль.. Но это вопрос времени. Пока не решены проблемы остальные, это не стоит на повестке дня.

Не исключено, что через какое-то время Рига придет к каким-то решениям, потому что количество машин растет не по годам, а по дням»,

— указал Видаускис.

Город имеет полное право решить о введении платного въезда в центр. Это предусматривают правила Кабинета министров. Советник Латвийского союза самоуправлений Санита Шкилтере рассказала, что каждый муниципалитет вправе определить свою особую зону и назначить плату за ее посещение.

«Эту пошлину за въезд может наложить самоуправление, если эта зона утверждена в плане развития города. В правилах Кабмина есть только один пункт этого регулирования: для улучшения дорожного движения и здоровья жителей», — пояснила Шкилтере.

Добавим, что практика платного въезда в центр существует в разных городах европы. Такая система работает, например, в Стокгольме. Более того, в часы пик цена за въезд в центр города вырастает.