Видеорепортаж: бронетехника США прибывает в Гаркалне

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

 

TVNET в сотрудничестве с мобильным телевидением предлагает читателям видеорепортаж прибытия на станцию Гаркалне бронетехники США.

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У зрителей есть возможность наблюдать за учебными операциями, разгрузкой бронетехники, а также посмотреть интервью с участниками мероприятия. Видеорепортаж осуществлен в сотрудничестве с RīgaTV 24.

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Как ранее сообщал Русский TVNET, 8 и 9 февраля в Латвию будет доставлена бронетехника 1-го батальона 68-го полка 3-й бригады 4-й пехотной дивизии США.

Более 225 военнослужащих 1-го батальона 68-го полка прибыли на базу Национальных вооруженных сил Латвии в Адажи 5 февраля.

Это следующее подразделение для ротации в рамках операции «Atlantic Resolve». Американцы будут работать и тренироваться вместе с латвийскими солдатами.

Военнослужащие сменили солдат 173-й бригады и будут находиться в Латвии до прибытия возглавляемого Канадой международного батальона НАТО, ранее сообщил ранее пресс-секретарь Минобороны Каспар Галкин.

Фото: TVNET

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