В Алуксне построят склад армейского вооружения

В Алуксне будет построен склад вооружения для пехотной школы Национальных вооруженных сил (НВС), сообщает Министерство обороны.

Склад будет находиться на ул. Лачплеша, где располагается пехотная школа, в которой новобранцы обучаются для профессиональной военной службы в НВС.

Как сообщалось, в декабре прошлого года в Вайнеде был открыт складской комплекс НВС, который стал самым крупным подобным объектом в Латвии. В новых складах хранятся все виды боеприпасов НВС, в том числе противотанковые и артиллерийские.

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Армейский склад имеется также на базе НВС в Адажи. Министр обороны Раймонд Бергманис ранее сообщил, что в дальнейшем склады для хранения вооружения будут строиться и в других регионах Латвии.