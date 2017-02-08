Эксперимент: Покупки в кассах самообслуживания обходятся дороже?

Вес одного и того же товара на кассах самообслуживания и обычных кассах может отличаться, - к такому выводу пришли журналисты Bez tabu и клиент магазина Rimi Монта. В магазине разницу в цене объясняют «человеческим фактором».

Монта хотела рассчитаться за свою покупку (два банана и один помидор) на кассе самообслуживания в магазине Rimi. Согласно показателям весов, за покупку нужно было заплатить 2 евро 2 цента. Девушка поняла, что забыла кредитную карточку дома (а в кассах самообслуживания Rimi возможны только безналичные расчёты), поэтому отправилась в обычную кассу.

Ожидая своей очереди у кассы, девушка уже подготовила 2 евро 2 цента. Она очень удивилась, когда продавец назвала ей другую сумму покупки - 1 евро 83 цента.

«Как касса показывает, такая и цена», - прокомментировала разницу в цене кассир.

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«Разница в 19 центов очень заметна, если покупаешь всего 3 продукта. Но если человек закупается, например, к праздникам? В таком случае переплата может быть намного существенней!», - рассказывает журналистам Bez Tabu Монта.

Описанная девушкой ситуация повторилась и с журналистами, которые провели эксперимент в магазине Rimi. Цены на кассе самообслуживания и в обычной кассе всегда отличались - у кассира товар становился легче.

Руководитель отдела общественных отношений Rimi Инга Бите рассказала, что продукты на кассах самообслуживания взвешиваются дважды - первый раз на обычных весах, второй - в лотке для уже отсканированных товаров.

Разницу в цене объясняют «человеческим фактором».

По словам представителя торговой сети Rimi, кассир может положить продукты на весы неправильно, однако такие ошибки всегда идут только в плюс покупателям.

Подобный эксперимент журналисты Bez Tabu провели и в магазине Maxima. Там сумма покупки была одинакова как на кассах самообслуживания, так и в обычных кассах.

Представитель центра защиты прав потребителей Санита Гертмане прокомментировала: «Очень важно, чтобы латвийские покупатели сообщали нам о возможных нарушениях. В таких случаях необходима информация о конкретном магазине и кассе».

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