Сотрудники Латвийского радио недовольны зарплатами и готовятся к протестам

Большинство сотрудников Латвийского радио расценивают работу правления как неудовлетворительную и считают свои зарплаты слишком низкими, поэтому намерены организовать акции протеста. Об этом сообщает портал «lsm.lv».

Согласно опросу работников радио, 85% из них не считают зарплаты адекватными, 42% дали работе правления оценку «слабо», а 16% - «очень слабо». Всего треть сотрудников считает работу правления в целом хорошей.

Как заявил радиоведущий Алдис Томсонс, ситуация на государственном ражио остается плохой уже почти 10 лет - с кризисного 2008 года. «Сотрудники отказались от 10-20% своих зарплат, у них отняли все доплаты, отправили в неоплачиваемые отпуска в надежде спасти Латвийское радио, которое тогда было близко к банкротству. Тогда мы надеялись, что кризис закончится, и ситуация понемногу улучшится. Мы слышали за эти годы, что ситуация улучшилась в стране, понемногу на что-то находятся деньги. На Латвийском радио с тех пор, как зарплаты снижены, не увеличено ничего», - рассказал Томсонс.

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В то же время Латвийское телевидение изыскивает средства на вознаграждение работников за труд, особенно когда речь идет об аналитических отделах служб новостей, отметил радиоведущий. У сотрудников госрадио нет никаких надежд на повышение заработков, а правление и совет не осознают всей серьезности ситуации.

Сотрудники Латвийского радио намерены добиваться, чтобы с будущего года им повысили оклады не менее чем на 10%. Эту позицию разделяют все отделы радио. Работники готовятся к акциям протеста, во время которых передачи на каналах Латвийского радио не будут звучать.

Председатель правления Латвийского радио Алдис Паулиньш пояснил, что руководство компании сделало первые шаги для повышения зарплат работников. По его словам, Национальный совет по электронным СМИ уже поддержал запрос правления радио на повышение зарплат сотрудникам на 12%. Теперь слово за Минфином.