Сотрудники Латвийского радио недовольны зарплатами и готовятся к протестам

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Большинство сотрудников Латвийского радио расценивают работу правления как неудовлетворительную и считают свои зарплаты слишком низкими, поэтому намерены организовать акции протеста. Об этом сообщает портал «lsm.lv».

Согласно опросу работников радио, 85% из них не считают зарплаты адекватными, 42% дали работе правления оценку «слабо», а 16% - «очень слабо». Всего треть сотрудников считает работу правления в целом хорошей.

Как заявил радиоведущий Алдис Томсонс, ситуация на государственном ражио остается плохой уже почти 10 лет - с кризисного 2008 года. «Сотрудники отказались от 10-20% своих зарплат, у них отняли все доплаты, отправили в неоплачиваемые отпуска в надежде спасти Латвийское радио, которое тогда было близко к банкротству. Тогда мы надеялись, что кризис закончится, и ситуация понемногу улучшится. Мы слышали за эти годы, что ситуация улучшилась в стране, понемногу на что-то находятся деньги. На Латвийском радио с тех пор, как зарплаты снижены, не увеличено ничего», - рассказал Томсонс.

Реклама

В то же время Латвийское телевидение изыскивает средства на вознаграждение работников за труд, особенно когда речь идет об аналитических отделах служб новостей, отметил радиоведущий. У сотрудников госрадио нет никаких надежд на повышение заработков, а правление и совет не осознают всей серьезности ситуации.

Сотрудники Латвийского радио намерены добиваться, чтобы с будущего года им повысили оклады не менее чем на 10%. Эту позицию разделяют все отделы радио. Работники готовятся к акциям протеста, во время которых передачи на каналах Латвийского радио не будут звучать.

Председатель правления Латвийского радио Алдис Паулиньш пояснил, что руководство компании сделало первые шаги для повышения зарплат работников. По его словам, Национальный совет по электронным СМИ уже поддержал запрос правления радио на повышение зарплат сотрудникам на 12%. Теперь слово за Минфином.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 78900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR

reklama.vesti.lv

На латвийские предприятия совершена «кибератака» Hi-Tech

На латвийские предприятия совершена «кибератака»

63-летняя модель затмила юных дочерей на пляжных фото Wo&Men

63-летняя модель затмила юных дочерей на пляжных фото

9 лекарств от гриппа, которые ученые признали «лжесредствами» Wo&Men

9 лекарств от гриппа, которые ученые признали «лжесредствами»

Такой вы ее не видели! Лохматую Шарапову перепутали с Пугачевой Wo&Men

Такой вы ее не видели! Лохматую Шарапову перепутали с Пугачевой

Звезда КВН рассказала о лечении от рака Showbiz

Звезда КВН рассказала о лечении от рака

Зарплаты

TVNET спрашивает

Как вы оцениваете идею сделать 8 марта выходным днем? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 230 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 380 EUR
Сдают tорговые площади, Центр
Сдают tорговые площади, Центр 5 500 EUR
Продают kвартиры, Юрмала
Продают kвартиры, Юрмала 50 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
FULL-STACK PROGRAMMĒTĀJS/-A
FULL-STACK PROGRAMMĒTĀJS/-A
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 