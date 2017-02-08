Нацобъединение жалуется: на рынке не понимают по-латышски! Грядет проверка ЦГЯ

Молодежная организация объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) обратилась в Центр государственного языка с просьбой провести проверку знаний латышского языка на Центральном рынке Риги.

Как сообщила руководитель рижского отделения молодежной организации Лива Йоникане, получив жалобы жителей на то, что продавцы на рынке плохо владеют латышским языком, представители организации отправились на рынок, чтобы оценить ситуацию, и пришли к выводу, что третья часть работников рынка, к которым они обращались, не только не могла ответить на государственном языке, но и не поняла заданных вопросов.

«Чтобы латыши могли делать покупки на Центральном рынке, во многих случаях знаний своего языка не хватает», - сказала Йоникане. Она отметила, что ситуация парадоксальная, потому что молодые люди со знанием латышского языка очень часто в Риге не могут найти работу, потому что в объявлениях и на собеседованиях в качестве обязательного требования предъявляется знание русского языка.

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