Нацобъединение жалуется: на рынке не понимают по-латышски! Грядет проверка ЦГЯ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sputnik/Scanpix

Молодежная организация объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) обратилась в Центр государственного языка с просьбой провести проверку знаний латышского языка на Центральном рынке Риги.

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Как сообщила руководитель рижского отделения молодежной организации Лива Йоникане, получив жалобы жителей на то, что продавцы на рынке плохо владеют латышским языком, представители организации отправились на рынок, чтобы оценить ситуацию, и пришли к выводу, что третья часть работников рынка, к которым они обращались, не только не могла ответить на государственном языке, но и не поняла заданных вопросов.

«Чтобы латыши могли делать покупки на Центральном рынке, во многих случаях знаний своего языка не хватает», - сказала Йоникане. Она отметила, что ситуация парадоксальная, потому что молодые люди со знанием латышского языка очень часто в Риге не могут найти работу, потому что в объявлениях и на собеседованиях в качестве обязательного требования предъявляется знание русского языка.

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