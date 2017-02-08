В страны Балтии перемещено 513 беженцев из 1481

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Из Италии и Греции в страны Балтии перемещено 513 ищущих убежища из запланированных 1481, свидетельствует девятый принятый Еврокомиссией доклад о прогрессе в выполнении программы перемещения беженцев, в котором дана оценка ситуации после 8 декабря 2016 года.

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Эстония и Литва пока не переместили ни одного ищущего убежища из Италии, Латвия приняла девять таких беженцев. Больше всего беженцев перемещено в страны Балтии из Греции: в Литву - 229, в Эстонию - 87, в Латвию - 188.

Латвия обязалась принять из Греции 295, Литва - 420, Эстония - 204 ищущих убежища. Из Италии Латвия обязалась переместить 186, Литва - 251, Эстония - 125 беженцев.

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С начала действия программы перемещения беженцев из Италии в другие страны ЕС отправились 3200 ищущих убежища, из Греции - 8766, в общей сложности - 11,966 тыс. человек.

По этой программе в 2015 году Латвия солидарно с другими странами ЕС обязалась в течение двух лет переместить из лагерей для беженцев 531 человека: 295 - из Греции, 186 - из Италии и 50 - из Турции.

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