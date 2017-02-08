Поданы заявки на проведение мероприятий 16 марта

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

В день памяти легионеров, 16 марта, заявки на мероприятия в Риге подали организации «Daugavas vanagi Latvijа», «В поддержку национальных воинов», Латвийский антинацистский комитет и частное лицо Кристап Кашс, рассказал агентству ЛЕТА представитель Рижской думы Угис Видаускис.

Лимбажское отделение «Daugavas vanagi Latvijа» хочет провести шествие и возложение цветов к памятнику Свободы. Мероприятие планируется в 11 часов, в нем примут участие около 100 человек.

«В поддержку национальных воинов» проведет у памятника Свободы собрание в 13 часов с запланированным числом участников 20.

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Собрание у памятника Свободы намерен провести и Латвийский антинацистсткий комитет - с 10 до 14 часов. Цель мероприятия - почтить память жертв «Waffen SS» и осудить его преступления. Предполагаемое число участников - около 100.

Кашс планирует шествие/пикет от площади Стрелков до памятника Свободы. Цель мероприятия - почтить память воинов, незаконно признанных в германскую армию.

Видаускис рассказал, что все заявки рассмотрит Рижская дума. Как и в другие годы, будет запрошена дополнительная информация о правоохранительных органов. Мероприятия заявлены на одно и то же время, поэтому самоуправлению придется вмешаться, чтобы предотвратить потенциальные инциденты между идейными противниками.

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