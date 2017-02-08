Американцам разрешат строительство на военных объектах Латвии

Военные учения на полигоне в Адажи
 

Военные учения на полигоне в Адажи. Фото: Evija Trifanova / LETA

Комиссия Сейма по иностранным делам сегодня концептуально одобрила законопроект, предусматривающий ратификацию межправительственного договора Латвии и США о сотрудничестве в сфере обороны, сообщили агентству ЛЕТА в парламентской пресс-службе.

Договор устанавливает основы для сотрудничества Латвии и США в оборонной сфере и подробно описывает права и обязанности сторон.

Договор предусматривает разрешить силам США вести строительные работы на латвийских объектах военной инфраструктуры, ввозить товары личного пользования без уплаты таможенных налогов и пошлин.

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Предусматривается также признание американских водительских прав и упрощение условий въезда.

Как указано в аннотации к законопроекту, для постоянного и долгосрочного пребывания американских военных в Латвии необходимо усовершенствовать правовую базу, детально установив права и обязанности вооруженных сил и причастных к ним лиц.

Расширение этой правовой базы считается предпосылкой к тому, чтобы продолжать получать от США гарантии коллективной обороны.

Проект нормативного акта предусматривает для вооруженных сил США возможность свободного доступа к латвийским объектам военной инфраструктуры и выполнение строительных работ на этих объектах. Новые и реконструированные здания будут принадлежать Латвии , но использоваться вооруженными силами США так долго, как это необходимо. Затем стороны договорятся об условиях передачи.

Договор предусматривает также упрощенные условия въезда и пребывания для членов гражданской составной части военных сил США и тех, кто выполняет договорные работы. Латвия будет признавать выданные в США профессиональные сертификаты и лицензии. Воздушные суда, суда и сухопутные транспортные средства правительства США не будут подвергаться досмотру и проверке без разрешения американских учреждений.

Сейчас статус вооруженных сил США и других стран НАТО в Латвии устанавливается договором НАТО, заключенным в 1951 году, к которому Латвия присоединилась в 2004 году.


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