Гепатит С при переливании крови: случаев инфицирования не выявлено

Пока не обнаружено ни одного случая инфицирования гепатитом С в результате переливания крови от тех 25 доноров, о которых в конце прошлого года Государственный центр доноров крови (ГЦДК) выразил опасения, сообщила агентству ЛЕТА представитель Центра контроля и профилактики заболеваний Илзе Арая.
- В подозрительной крови 25 доноров гепатит С не обнаружен 6 января 2017 г.
- Проблема с зараженной гепатитом кровью была известна еще во времена Белевича 5 января 2017 г.
- Штраф за заражение пациентов гепатитом - от 10 до 70 евро 24 декабря 2016 г.
Как сообщалось, ГЦДК, обнаружив, что старое оборудование для тестирования пропустило слабо положительные результаты на вирусный гепатит, разослал больницам 195 писем с предупреждением о том, что их пациентам могла быть перелита кровь потенциально инфицированного гепатитом С донора.
ГЦДК обнаружил это, купив в прошлом году новую, более современную систему тестирования на антитела и повторно протестировав старые результаты одного из доноров. ГЦДК хранит образцы три года, чтобы при необходимости их можно было протестировать повторно.
Позднее Минздрав сообщил, что в лаборатории наличие вируса гепатита С в крови этих 25 доноров не подтвердилось, лишь в пяти случаях подтверждено наличие анител, что не означает возможности инфицирования гепатитом при переливании этой крови.