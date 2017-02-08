Гепатит С при переливании крови: случаев инфицирования не выявлено

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Пока не обнаружено ни одного случая инфицирования гепатитом С в результате переливания крови от тех 25 доноров, о которых в конце прошлого года Государственный центр доноров крови (ГЦДК) выразил опасения, сообщила агентству ЛЕТА представитель Центра контроля и профилактики заболеваний Илзе Арая.

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Как сообщалось, ГЦДК, обнаружив, что старое оборудование для тестирования пропустило слабо положительные результаты на вирусный гепатит, разослал больницам 195 писем с предупреждением о том, что их пациентам могла быть перелита кровь потенциально инфицированного гепатитом С донора.

ГЦДК обнаружил это, купив в прошлом году новую, более современную систему тестирования на антитела и повторно протестировав старые результаты одного из доноров. ГЦДК хранит образцы три года, чтобы при необходимости их можно было протестировать повторно.

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Позднее Минздрав сообщил, что в лаборатории наличие вируса гепатита С в крови этих 25 доноров не подтвердилось, лишь в пяти случаях подтверждено наличие анител, что не означает возможности инфицирования гепатитом при переливании этой крови.

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