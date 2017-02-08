Насилие в семьях: врачи просят оплачивать им заявления в полицию

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Семейные врачи требуют дополнительного финансирования для того, чтобы они могли сообщать о насилии над детьми. Говорят, государство должно оплачивать их время, потраченное на поход в полицию с заявлением. В противном случае - не обязаны. Об этом они сегодня заявили на совместном заседании комиссии по правам человека и социальным делам, куда их пригласили, чтобы обсудить проблему предотвращения насилия над детьми, сообщает Русское вещание LTV7.

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Что-то идет не так. Это стало понятно, еще в августе прошлого года. Тогда исследование показало: уменьшить число преступлений против детей - не получается. Но неужели для того, чтобы действовать, нужно дождаться трагедии — той, что случилось в Добеле?

«Можно было… Почему нельзя было… Но чтобы что-то случилось, кто-то должен прийти и начать что-то делать. Говорим мы очень много, но дело как-то не идет вперед. В этом году в январе было очень много трагедий. Ну когда еще делать выводы, другого времени нет. Придется действовать», - говорит глава Госинспекции по защите прав детей Илона Кронберга.

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Основная проблема, как выяснилось, заключается в обмене информацией.

Данные о пострадавших от насилия детях попросту «застревают». Система по обмену информацией есть, но ее почему-то игнорируют.

«Мне не хочется сейчас искать виноватых, но ясно, что данные не вводятся, то есть — то, что мы создали, сейчас не работает. Вопрос: это проблема технического характера? Нет, это не так. Коллеги подтвердят, что это вопрос отношения. Есть самоуправления, которые вообще не присоединились к этой системе, там ноль интереса к детям», - говорит представитель МВД Эвика Силиня.

В итоге оказалось, что корень проблемы, как обычно, в финансах.

Больше всего жаловались семейные врачи. За сообщения в полицию о насилии над детьми они просят дополнительного финансирования.

«Написать заявление — это примерно врач должен потерять час своей работы. Если врач должен еще идти в дом и посещать семью — это еще ресурс времени. Если врач должен идти на разговор с полицией — это тоже рабочее время, которое должно оплачиваться. Если врач должен идти в суд — то это тоже кто-то должен оплачивать», - говорит представитель Латвийской ассоциации семейных врачей Солвита Олсена.

Бывший министр здравоохранения Ингрида Цирцене не удивлена.

Было время, когда семейные врачи требовали дополнительной платы за внесение в карточку данных о весе и росте ребенка.

«С того момента, как семейный врач подписывает договор с пациентом, он и ответственный за здоровье своего пациента. Он показывает свою заботу насчет будущего своего пациента. И если он считает, что это какая-то дополнительная услуга и требует за это деньги, может быть, нужно выбрать другую работу?», - считает Цирцене.

О том, что семейные врачи должны сообщать о своих подозрениях активно начали обсуждать год назад. Когда в Вентспилсе от полученных травм умер годовалый мальчик. Выяснилось — семейный доктор замечала телесные повреждения ребенка не раз. Вот только никому не сообщала. Следующее заседание комиссии состоится только летом. А пока…

«Политики в этом случае могут регулярно призывать и заставлять отчитываться о проделанной работе с надеждой, что что-то будет происходить быстрее. Других инструментов, к сожалению, нет», - говорит Глава Комиссии по правам человека и общественным делам Инесе Лайзане.

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