Жители считают, что судебные процессы в Латвии несправедливы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Больше половины жителей Латвии уверены, что судебные процессы в стране нечестные и несправедливые, показал опрос, проведенный в январе агентством социологических исследований SKDS.

55,3% опрошенных не согласны с утверждением, что судебные процессы в Латвии честные и справедливые. 33,1% с этим скорее не согласны, 22,2% - совершенно не согласны.

Скорее согласны с этим утверждением 18,8% респондентов, полностью согласны с ним всего 2,3% опрошенных.

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Еще у 23,7% опрошенных не было конкретного мнения по этому вопросу.


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