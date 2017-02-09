«Нашла работу - вешать латвийский флаг за 35 евро в месяц»

На план реэмиграции ежегодно выделяются сотни тысяч евро. Эти деньги тратятся на поддержку диаспоры, улучшение информации о вакантных рабочих местах и т.д. Представитель министерства считает, что таким способом не получится решить задачу возвращения жителей Латвии на родину, поскольку реально этому может способствовать только улучшение экономической ситуации в стране. Читатели Русского TVNET, в свою очередь, рассказывают истории о поиске работы как на родине, так и за рубежом. Один из наших соотечетвенников поделился, что его жене предложили вешать латвийский флаг за 35 евро в месяц...

Статья «Реэмиграция: «Я вернулся в Латвию, где никто не живёт, и остался должен тысячи»...», в которой Русский TVNET рассказал историю вернувшегося на родину из Шотландии латвийца, вызывала у наших читателей неоднозначную реакцию - кто-то упрекал мужчину в том, что он, уехав за границу, получал латвийское пособие по инвалидности, кто-то поддерживал, делясь личным опытом.

ЧИТАЙ НА TVNET: Реэмиграция по-латышски: Учите язык!

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Напомним,

согласно данным Министерства экономики, 30% уехавших латвийцев никогда не планируют возвращаться в Латвию.

40% допускают такую возможность, 14% планируют вернуться на родину к старости, 12% - в течении пяти лет, и только 4% уехавших собираются покинуть чужбину в течении ближайших шести месяцев.

Выходит, с помощью политики реэмиграции, о которой то и дело периодически высказывается тот или иной эксперт, можно вернуть лишь 16% уехавших.

На план реэмиграции ежегодно выделяются сотни тысяч евро. В 2014 году на развитие данной программы было выделено 276 тысяч евро, в 2015 году – 614 тысяч евро, а в 2016 году – 607 тысяч евро.

Согласно отчётам Кабинета министров, эти деньги тратятся на коммуникацию с латышской диаспорой, доступность информации о рынке труда и возможности изучения госязыка, привлечение высококвалифицированной рабочей силы, поддержку детей реэмигрантов школьного возраста и т.д.

В мае прошлого года прозвучало мнение, что эти средства могли быть потрачены нецелесообразно. Депутат Артус Кайминьш даже задал вопрос -

«не будет ли «чиновничий пузырь» содержаться на дополнительно выделенные на реализацию плана реэмиграции 1,5 млн евро»?

Директор департамента структурной политики Министерства экономики Олег Баранов считает, что такой план не сможет решить задачу возвращения жителей Латвии на родину, поскольку реально этому может способствовать только улучшение экономической ситуации в стране.

Институт Латвии, в свою очередь, запустил социальную кампанию «Хочу тебя обратно». Для участия в ней латвийцев призывают в доверительной эмоциональной форме посредством личного видео- или аудиопослания обратиться к эмигрировавшим родным и друзьям, и рассказать им о том, как они важны для Латвии и жителей страны. Несколько месяцев спустя институт в сотрудничестве с художником Эгилсом Меднисом выпустил серию электронных открыток, которые любой желающий может отправить открытку со своими пожеланиями эмигрировавшим родным и близким.

По словам директора института Айвы Розенберги, необходимо общими усилиями добиться того, чтобы уехавшие латвийцы стали возвращаться в Латвию хотя бы на время.

ЧИТАЙ НА TVNET: Минэкономики: план реэмиграции не решит задачу возвращения в Латвию уехавших жителей

Продолжая тему реэмиграции, Русский TVNET собрал истории читателей.

«Из моих друзей и знакомых никто не вернулся. А знаете, в чём прикол?

В Латвии могут жить только настоящие патриоты, получая на руки 300 евро в месяц»;

«Моя подруга жила здесь с ребенком на учительскую зарплату, не могла концы с концами свести. Семь лет тому назад она же все же решилась и уехала. Я тоже купила тогда себе билет, но у меня была семья, и я не могла оставить дочь. Сейчас подруга прекрасно устроилась - работает, перевезла туда сына. В Латвию возвращаться не собирается», - поделились они.

Читатель Русского TVNET, который представился как «Коля», рассказал:

«Жена искала работу дворника. Понимаю, что работа низкоквалифицированная. На бирже предложили вакансию на почте. Позвонила, чтобы узнать об условиях труда.

Оказалось, что работать надо по утрам каждый день - флаг вешать по надобности. Зарплата 35 евро в месяц. Не 350, а 35! А вы говорите - реэмиграция!»

Ещё один комментатор, который пожелал остаться анонимным, высказался: «Правительству надо делать всё, чтобы вернуть своих граждан и подданных. Хотя бы тех, кто любят Латвию и скучают по ней. Вместо того больше думают о мигрантах - пособия, бесплатные курсы и жилье».

Министр экономики Арвил Ашераденс считает, что в качестве потенциальной целевой аудитории плана реэмиграции следует выбрать молодежь, которая сейчас учится за границей, чтобы по окончании учебы она вернулась в Латвию.

С министром не согласен читатель Олег Потапов, который считает, что потенциальные «возвращенцы» - отнюдь не молодые специалисты.

«Любому понятно, что у реэмиграции только два ресурса. Во-первых, люди, которые кроме латышского языка ничего не знают. Во-вторых, пенсионеры. Только вот незадача, для второго нужно держать уровень цен ниже среднеевропейских», - прокомментировал он.

О том, что молодые специалисты не спешат возвращаться в Латвию, рассказывает и читатель под ником «Ты не поверишь»:

«Дочь знакомого вернулась из США, закончился срок нахождения на территории.

Зная 3 языка (английский, французский и немного испанский), русский и латышский - не в счёт, она 3 месяца искала работу, т.к. зарплата в 500 евро её не устраивала.

Всё-таки нашла работу за 600 евро, проработала месяц и решила уехать в любую другую страну ЕС».



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