Начат сбор подписей за бесплатный проезд для инвалидов третьей группы

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за бесплатный общественный городской и междугородний транспорт для инвалидов третьей группы.

Автор инициативы Раймонд Лейниекс-Пуке отмечает, что пока в Латвии бесплатный транспорт действует для инвалидов первой и второй групп, между тем именно инвалиды третьей группы лучше всего интегрируются в общество и способны работать.

В данный момент только два самоуправления в Латвии обеспечивают инвалидам третьей группы бесплатное перемещение.

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С точки зрения Лейниекса-Пуке, от таких льгот перевозчики и государство потеряют немного, а неполученные доходы вернутся в бюджет в виде налогов, потому что инвалиды будут более мотивированы искать работу, в том числе далеко от места жительства.


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