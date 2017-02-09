Начат сбор подписей за бесплатный проезд для инвалидов третьей группы

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за бесплатный общественный городской и междугородний транспорт для инвалидов третьей группы.

Автор инициативы Раймонд Лейниекс-Пуке отмечает, что пока в Латвии бесплатный транспорт действует для инвалидов первой и второй групп, между тем именно инвалиды третьей группы лучше всего интегрируются в общество и способны работать.

В данный момент только два самоуправления в Латвии обеспечивают инвалидам третьей группы бесплатное перемещение.

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С точки зрения Лейниекса-Пуке, от таких льгот перевозчики и государство потеряют немного, а неполученные доходы вернутся в бюджет в виде налогов, потому что инвалиды будут более мотивированы искать работу, в том числе далеко от места жительства.