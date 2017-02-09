Скользкий вопрос: как получить компенсацию за травму на улице

Если тротуар вдруг ускользает из под ног, а с нечищеной крыши падает снег или лёд — кого призывать к ответственности за полученные травмы? Что должен сделать пострадавший, чтобы претендовать на материальную компенсацию ущерба? С этими и другими актуальными вопросами программа Латвийского радио 4 «День за днем» обратилась к специалистам.

Как рассказал радиостанции главный специалист отдела профилактики, координации и статистики Рижской полиции самоуправления Станислав Шейко, прежде всего пострадавшему следует написать заявление.

«Есть 146-е правила РД, согласно которому владелец здания должен чистить крышу и прилегающий тротуар. Если мы констатируем нарушение, заводится административное дело.

Если есть пострадавший, у него есть право написать заявление в полицию, чтобы его признали пострадавшим.

Он сможет присутствовать на рассмотрении дела, пострадавший принимает правовой статус.

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Если собраны доказательства, что действительно тротуар не был почищен, или что снег не был убран и есть состав нарушения — ответственное лицо платит штраф, а лицо, признанное пострадавшим, может в гражданско-правовом порядке обращаться в суд и требовать компенсации»,

— пояснил представитель полиции.

Шейко добавил, что это

зимой муниципальная полиция Риги получила 87 вызовов по фактам падения людей на тротуаре,

случай падения снега с крыши был зафиксирован лишь однажды.

«Всего за эту зиму начато 424 административных дела [из-за падений на скользких улицах], в 282 уже составлен протокол. То есть, собраны все доказательства, доказана вина. Конечно, были 53 случая, когда нарушения не были обнаружены, потому что надо понимать — не всегда есть возможность почистить тротуар. Или — получена телефонограмма, что человек упал, приезжаем, а тротуар — почищен.

Люди иногда падают не из-за того, что скользко»,

— отметил Шейко.

Он уточнил, что административные штрафы за неубранные тротуары и нечищеные крыши для физического лица составляют сумму до 350 евро, для юридического лица — до 1400 евро.

В свою очередь руководитель отдела регулирования возмещения компании ERGO Ивар Висманис рассказал о том, на какие суммы может претендовать жертва зимних улиц.

«При страховании несчастных случаев, суммы очень разные.

Возмещение подсчитывается в процентном соотношении от страховой суммы клиента.

Например, если он застраховал себя на 1000 евро и за среднюю травму он получает 5% от страховой суммы, то получится, конечно, немного — 50 евро. Если страховка крупная — скажем, 10 тысяч евро, — то пятипроцентное страховое возмещение даже за небольшую травму будет внушительным — 500 евро. Это все относительно», — пояснил специалист.

Висманис указал, что

в отдельных случаях на компенсацию также может претендовать и человек без страховки.

«Если есть ответственное лицо, потерпевший может требовать с него компенсации. Как страховая компания, мы не можем никак помочь человеку, с которым у нас не заключен договор. Но если наш клиент — именно это ответственное лицо (по вине которого получена травма), которое застраховало свою гражданскую ответственность, то пострадавший получит компенсацию», — рассказал Висманис.

Еще один опрошенный эксперт, хирург-ортопед Второй городской больницы Егор Ковалевский в беседе с радиостанцией приоткрыл статистику поступлений людей с травмами в зимний период.

«В день к нам поступают от 50 до 100 человек. Обращаются, как правило, сами. В большинстве случаев, травмы получены на улицах.

Особенно часто — при резких перепадах температур. Травмы бывают очень серьезные»,

— признал травматолог.

Подробнее о том, на что может рассчитывать человек, пострадавший на улице от скользких тротуаров и нечищеных крыш, а также берется ли во внимание обувь, которую он носит в зимний период — слушайте в подкасте выпуска программы.

Скользкий вопрос: как получить компенсацию за травму на улице

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