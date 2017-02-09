За прославление терроризма будут сажать

Возглавляемая Министерством юстиции рабочая группа, учитывая требования ЕС, подготовила поправки к Уголовному закону, предусматривающие ответственность за прославление терроризма и за выезд за пределы Латвии с целью терроризма.

Как поясняет Минюст, Латвия в 2008 году присоединилась к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма. В 2015 году был открыт для подписания дополнительный протокол к этой конвенции, в который включено требование криминализировать ряд новых видов преступлений, связанных с терроризмом.

Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма устанавливает уголовную ответственность за ряд деяний, в том числе умышленное участие в террористической группе, обучение терроризму, факт выезда за границу в целях терроризма и финансирование или организацию таких поездок. Протоколом также устанавливается сеть национальных, круглосуточно доступных контактных пунктов оперативного обмена информацией.

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Латвия подписала, но еще не ратифицировала этот протокол.

В конце 2015 года Еврокомиссия предложила директиву о борьбе с терроризмом. В январе 2017 года было достигнуто соглашение о тексте директивы и она передана на рассмотрение специалистам, а в феврале ее текст утвержден.

С учетом вышеизложенного Минюст подготовил поправки к Уголовному закону. Поправки переданы на рассмотрение на совещании госсекретарей министерств, затем их должен рассмотреть Сейм.