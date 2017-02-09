За год Центр госязыка провел 3372 проверки

Центр государственного языка (ЦГЯ) в прошлом году начал в четыре раза меньше административных дел о нарушениях закона о госязыке, чем в 2015 году.

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Как отметили в центре, в 2016 году учреждение активно работало над реализацией целей закона о государственном языке и обеспечением свободного использования латышского языка на всей территории Латвии. Для достижения этих целей ЦГЯ меньше прибегал к наказаниям, больше заботился о фактическом устранении нарушений и совершенствовании употребления госязыка. В 2016 году самым частым нарушением в сфере госязыка было его неупотребление в необходимом объеме при выполнении должностных обязанностей.

В целом чиновники отдела контроля ЦГЯ в 2016 году провели 3372 проверки употребления госязыка.

По сравнению с предыдущими годами значительно уменьшилось число начатых центром административных дел - в 2016 году возбуждено 493 дела, и это почти в четыре раза меньше, чем в 2015 году.

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В центре пояснили, что такого результата удалось достичь, сменив в работе акцент с наказаний, которые не всегда позволяют достичь предусмотренных законом целей, на устранение нарушений. Если вскрытое правонарушение было малозначительным, ЦГЯ не возбуждал дело, позволяя в установленный срок устранить нарушение. Такая тактика оказалась эффективной, так как способствует активному участию в устранении обнаруженных проблем нарушителей, которые ошиблись или были недостаточно осведомлены.

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