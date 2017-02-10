Шахматный этюд в Сейме: договор ЕС — Канада?.. Нафига нам это надо?..

Вопросы повестки дня в Сайме - не самое интересное...
 

Вопросы повестки дня в Сайме - не самое интересное.... Фото: Эвия Трифанова/LETA

На очередном заседании латвийский Сейм концептуально одобрил законопроект о договоре между ЕС и Канадой о всестороннем экономическом сотрудничестве и свободной торговле (СЕТА). Идею трансатлантического партнерства, одобренную ЕС, считают не очень-то перспективной для своих стран многие европейские лидеры. А Латвии снятие барьеров и таможенных пошлин - выгодно?

Мнения депутатов и прочих заинтересованных лиц по этому вопросу радикально расходятся. Евродепутат Артис Пабрикс очень даже «за» и считает, что такой всеоблемлющий договор пойдет на пользу латвийским предпринимателям, в том числе нашему малому и среднему бизнесу. Например, уже даже тем, что нашим производителям, желающим выйти на канадский рынок, не придется дважды подтверждать соответствие своей продукции стандартам.

А вот противники этого соглашения с господином Пабриксом категорически не согласны. Депутат латвийского Сейма Юлия Степаненко, например, очень последовательно выступает против ратификации евро-канадского соглашения, утверждая, что выгодно оно как раз будет только крупным корпорациям, потому что позволит им навязываться свои условия инвестиций в экономику небольших государств.

А нас же попросту поставит на колени - заставив снова и снова уступать требованиям инвесторов.

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Идею трансатлантического сотрудничества - как в отношении отмены барьеров в сотрудничестве с Канадой (СЕТА), так и в очень давно обсуждаемом аналогичном договоре между ЕС и США (TTIP) - депутат считает для Латвии попросту вредной, ведущей к снижения стандартов качества и подчиняющей нашу экономику интересам заокеанского крупного бизнеса. А то вот как задружим по такому же принципу и с США - и завалят нас тогда генетически модифицированными продуктами. В общем, вся надежда только на то, что Дональду Трампу планы евро-американских торговых соглашений тоже не нравятся!..

...Мудрее всех на последнем заседании Сейма продемонстрировал свое отношение к рассматривавшему законопроекту депутат Сейма Валдис Калнозолс. Он, кстати, считает, что предпринимательское сообщество уже продемонстрировало полное равнодушие к продвижению этого документа: ведь

на заседании Комиссии Сейма по иностранным делам, рассматривавшей этот законопроект, почему-то вообще не явились представители Конфедерации работодателей и Торгово-промышленной палаты...

Ну, в шахматы на заседаниях Сейма играть - это мелочи. Не далее как в декабре стало известно, что на скучных и рутинных заседаниях государственные мужи развлекаются куда как круче. Вот президент Боливии, скучая на заседании суда в Боливии так

вообще порноролик на своем телефоне крутил, да при этом еще и звук забыл вырубить... Повеселил публику!..

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Агентство LETA, сообщившее, что «за» ратификацию соглашения проголосовал 71 депутат латвийского Сейма, приводит и цифры, характеризующие объемы латвийско-канадского экономического сотрудничества.

В 2015 году - за минувший год статистических данных пока нет - латвийский экспорт товаров и услуг в Канаду был составлял менее 1 процента от общих объемов латвийского экспорта и был равным 34,8 млн евро, а импорт был и того меньшим - 25,1 млн. евро.

Впрочем, это всего лишь статистика, цифирьки. Но нельзя забывать, что Канада - одна из тех стран, в которых существуют крупные латышские диаспоры. В конце концов, эта страна на даже однажды даже президента подарила. Так что же не отменить 99 процентов до сих пор существующих преград и пошлин?.. А кому это окажется выгодно - время покажет.


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