Начальником Объединенного штаба НВС станет генерал Могильный

Иво Могильный
 

Иво Могильный. Фото: Zane Bitere / LETA

Во вторник, 14 февраля, правительство примет решение об утверждении бригадного генерала Иво Могильного на должность начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС).

Руководимая министром обороны Раймондом Бергманисом высшая аттестационная комиссия Минобороны поддержала назначение Могильного 24 января.

Должность руководителя Объединенного штаба НВС стала вакантной после того, как занимавший ее Леонид Калниньш был утвержден командующим НВС. После этого и.о. начальника штаба стал Могильный.

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Иво Могильный служит в НВС с 1992 года. Он был атташе по обороне в США и Канаде, начальником управления/командиром группы штаба обучающей миссии НАТО в Афганистане.

В 2009 году Могильный уже занимал должность заместителя начальника Объединенного штаба НВС.

Начальник Объединенного штаба одновременно является заместителем командующего НВС, и это вторая по важности должность в армейской иерархии.


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