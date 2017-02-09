На российскую органистку жалуются из-за русского языка на ее концертах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Российская органистка Елена Привалова-Эпштейн, которая выступает в Риге с благотворительными концертами, рассказала, что после выступлений на нее поступают жалобы в Центр государственного языка Латвии за то, что она произносит на своих концертах вступительное слово на русском языке.

Центр государственного языка — это учреждение, которое штрафует жителей Латвии, которые не используют латышский язык в публичной сфере или недостаточно хорошо им владеют. В Латвии один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что является родным почти для 40% населения страны.

«Перед выступлениями я обычно делаю вступительное слово на русском языке — рассказываю о музыке, о композиторах, о произведениях. И, конечно, это было согласовано с пастором, согласовано с общиной — община у нас латышская. И мы столкнулись с проблемой: на нас стали подавать жалобы в Центр госязыка. Писали письма нам, вызывали, пастор дважды ходил в Центр госязыка. Слава Богу, все уладилось, хотя до сих пор поступают жалобы», — сказала Привалова-Эпштейн в эфире программы «Без обид», выходящей в рамках проекта русское вещание на телеканале LTV7.

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Елена Привалова-Эпштейн родилась в Оренбурге. Училась в Московской консерватории одновременно на двух отделениях: в 2007 году выпустилась как музыковед, а в 2008-м — по классу органа. Три года назад переехала в Латвию, играет на самых известных инструментах страны, дает в том числе и благотворительные концерты. Нередко выступает в России. Ежегодно проводит в России фестиваль «Органные вечера в Кусково»

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