В январе уровень зарегистрированной безработицы в Латвии вырос на 0,1 процентного пункта до 8,5%, сообщает Государственное агентство занятости (ГАЗ).

В начале января на учете в ГАЗ состояло 78 357 безработных, в конце месяца - 80 016. Количество зарегистрированных безработных в течение месяца выросло на 1659 человек.

Самый низкий уровень безработицы в январе был в Рижском регионе - 5,4%, а самый высокий в Латгале - 18,2%. В Курземе уровень безработицы составил 10,6%, в Видземе - 9,4%, в Земгале - 8,5%.

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В Риге безработица в январе составила 5%, в Валмиере - 5,7%, в Елгаве - 6%, в Юрмале - 6,3%, в Вентспилсе - 6,7%, в Екабпилсе - 10,2%, в Лиепае - 11,2%, в Даугавпилсе - 12%, в Резекне - 15,7%.

В декабре 2016 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 8,4%.