Налоговый контроль СГД: дополнительно начислено 291,5 млн евро

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В результате мер налогового контроля Служба государственных доходов (СГД) в прошлом году начислила дополнительно для уплаты в бюджет 291,5 млн евро.

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Как сообщили в СГД, в том числе 289,5 млн евро начислены по итогам налоговых аудитов, 1,6 млн евро - по результатам проверки соответствия данных, 0,3 млн евро - по результатам уточнения налогооблагаемых объектов, 0,06 млн евро - по результатам уточнения объема налогов, 600 000 евро - по расчетам акцизного налога на маркированное дизельное топливо.

Кроме того, не были признаны задекларированные 37 физическими лицами наличные накопления в размере 2 млн евро, а у 159 юридических лиц и девяти физических лиц были уменьшены убытки от хозяйственной деятельности на сумму 6,2 млн евро. При проведении налоговых расчетов по запросам следственных органов определена сумма причиненного бюджету ущерба в размере 14,1 млн евро.

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В целом в прошлом году управление налогового контроля СГД провело 11 632 контрольных мероприятия - налоговые проверки, налоговые расчеты, тематические проверки и др.

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