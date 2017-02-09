В январе жители стран Балтии меньше потратили на покупки

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Домашние хозяйства Литвы, Латвии и Эстонии в январе потратили намного меньше средств, чем в декабре, показывает индекс расходов домохозяйств, составленный компанией «Baltic Market Insights» («Baltmi»).

Жители Литвы все еще тратят меньше всех по сравнению с жителями Латвии и Эстонии.

Согласно данным «Baltmi», в январе средние расходы одного домохозяйства на продукты питания, напитки, непродовольственные товары, табак, медицинские товары, развлечения и горючее в Литве составили 342,39 евро (на 18,8% меньше, чем в декабре), в Латвии - 362,62 евро (на 14,2% меньше), в Эстонии - 371,16 евро (на 30,68% меньше).

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Главный аналитик банка SEB в Литве Тадас Повилаускас отметил, что уменьшение расходов в январе связано с декабрьскими праздниками.

«Розничная торговля в январе всегда падает. Это полностью связано с декабрьскими праздниками - сезонным моментом. Декабрь по обороту розничной торговли - самый большой месяц в году, поэтому это сравнение с январем ничего не значит. Это сравнение самого слабого и самого сильного месяца в году», - сказал Повилаускас.


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