На следующей неделе значительно потеплеет

 

Фото: Kirill Kukhmar/TASS/Scanpix

На выходных в Латвии еще ожидается небольшой мороз, а на следующей неделе днем температуры будут плюсовыми, свидетельствует прогноз «Global Forecast System».

В субботу и воскресенье будет облачно, местами небольшой снег, в центральной части Латвии сохранится влияние антициклона.

Ночью будет от -3..-8 градусов, днем 0..-5.

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Уже в понедельник в Латвию придет теплый атмосферный фронт. На западе страны во вторник температура поднимется до +7 градусов.

В темное время суток на дорогах ожидается гололед, температура будет минусовой. Осадков ожидается мало.


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