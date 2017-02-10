Спасение Ксении, или Из Даугавпилса в Ригу: может быть, успеют...

Декабрь 2016 года семья Ерофеевых из Даугавпилса будет вспоминать с содроганием, говорит бабушка маленькой Ксении Татьяна. Она рассказала историю о том, как Ксения с мамой Алиной лежали в инфекционном отделении Даугавпилсской региональной больницы (ДРБ).

Даугавпилс или Рига

Все началось с кашля, рассказывает Алина. По рекомендации семейного врача легла с дочкой в ДРБ. Провели в детском отделении 9 дней, с 23 ноября по 2 декабря, но когда вернулись домой, ребенок кашлял еще сильнее, чем вначале. В пятницу вечером у Ксении поднялась температура, а через день появились покраснения на щеках. 4 декабря ребенка на «скорой» забрали в инфекционное отделение.

Алина показывает фотографии: все тело дочки сплошь покрыто сыпью.

«В первый день нам давали препараты от насморка, взяли анализы — результаты были хорошие, но она сипела и трудно дышала. Потом решили, что аллергия от антибиотиков, стали колоть гормоны и так в течение пяти дней. У Ксении опухли руки и лицо, я просила, чтобы нас отправили в Ригу, но трое врачей — лечащий врач Ю. Волчек, главный врач Э. Иванова и доктор Зайцева — решили, что в Ригу не нужно», - рассказывает мать.

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Ксения вся покрылась сыпью. Фото: Фото из архива

Девочке стало лучше, но в ночь перед выпиской, с 11 на 12 декабря, ее вырвало. Выписку отложили, обнаружив, что у ребенка зашкаливает уровень лейкоцитов. «Произнесли при этом фразу: «Может, как вы и хотели, отправим в Ригу». Как будто я на курорт просилась!» - с горечью говорит Алина. Когда Ксению снова стало рвать, главврач сообщила — семья отправляется в Детскую клиническую больницу по причине большого количества лейкоцитов.

Со слов Алины, при отъезде

главврач сказала: «Надеемся, что все обойдется, может быть, успеют».

Маму с дочкой повезли на «скорой», за 50 км до Риги ребенку стало плохо, температура повысилась до 38. Алина рассказывает, что сначала они сутки пролежали в приемном отделении, Ксения 6 часов провела под капельницей. «Кровь загустела из-за гормонов, которыми ее кололи, так сказали рижские врачи. Перед поездкой в Ригу Ксении сделали рентген легких и УЗИ, сказали, что все хорошо.

В Риге в те же сутки сделали те же процедуры и отметили, что печень увеличена от гормонов»,

- рассказывает Алина. В Риге поставили диагноз «Острый гастроэнтерит аденовируса. Острый бронхит. Инфекция энтеровируса. Атопия». В свою очередь, в первой выписке инфекционного отделения Даугавпилса записано: «Токсидермия, средне-тяжелый процесс. Лимфопролиферативная болезнь? Кандидос ротовой полости». В итоговой выписке, когда в Даугавпилсе получили анализы Ксении на энтеровирус (он делается только в Риге), первым диагнозом значится энтеровирусная инфекция.

Многоликий энтеровирус

Врач Даугавпилсской региональной больницы Эйжения Иванова очень хорошо запомнила случай с Ксенией. Она сказала, что он был не совсем типичным, но не тяжелым.

«Ребенок поступил с высыпаниями и температурой 38, которая нормализовалась в первый день. Высыпания добавились уже в больнице, и все медикаменты лечащий врач отменил - таков порядок - ее стали лечить препаратами от высыпаний, в том числе и гормонами. Медикаменты были назначены правильно, из расчета на 1 кг веса ребенка. Ксения получала не максимальную дозу, а среднюю. Сыпь могла возникнуть как на сам вирус, так и усилиться от медикаментов, при этом лечение дается одинаковое, и при аллергии сыпь бывает на всех частях тела и на ладонях.

Против энтеровирусной инфекции специфической терапии не существует.

Анализ на энтеровирус делается в Риге, ответ на него мы получили только тогда, когда мама с ребенком уехали в Ригу. Машина с анализами из Даугавпилса в Ригу ходит раз в неделю», - рассказала врач. В этом году энтеровирус проявил себя в виде высыпаний, причем в довольно редкой форме (на руках, ногах, лице). Инфекцией в городе переболело много детей и взрослых. Энтеровирус проявляет себя во многих формах, например, высыпания могут быть по всему телу и в виде серозного менингита — его вспышка была в Даугавпилсе в 2007 году.

Медики общались с родителями Ксении.

«Конечно, это было их право — лечить ребенка в любой больнице Латвии, но вопрос о Риге у родителей встал только один раз, когда состояние девочки уже стабилизировалось.

В этот день мы успокоили их, что справляемся с такими больными на месте», - рассказывает зав отделением.

Нет детского гематолога

В день выписки, 12 декабря, у Ксении появилась двукратная рвота. «При выписке всегда делается повторный анализ крови, и мы увидели высокий уровень лейкоцитов в крови. Девочка чувствовала себя удовлетворительно, кушала, была активной. Причина такого лейкоцитоза в том, что возможно, на энтеровирусную инфекцию с аллергическим компонентом наложился аденовирус (аденовирусную инфекцию подтвердили в Риге, а в Даугавпилсе мы сделать этот анализ 12 декабря не могли, поскольку у девочки в этот день не было стула).

Возможно, девочка заразилась, когда мама выходила общаться с родственниками. В палате они лежали одни.

В Ригу мы отправили их из-за повышенного лейкоцитоза в крови, потому что в Даугавпилсе нет детского гематолога», - объясняет Э. Иванова.

С рижскими медиками даугавпилсские коллеги регулярно созванивались. Девочка долечивалась в Риге в инфекционном отделении. Уровень лейкоцитов в Риге у Ксении нормализовался за 1,5 дня. Доктор Иванова считает, что в данном случае

даугавпилсские медики действовали абсолютно правильно, и Ксению могли бы долечить в Даугавпилсе, если бы здесь был детский гематолог,

узкоспециализированный врач, в консультации которого она нуждалась 12 декабря.

После выписки из больницы здоровье ребенка восстанавливают уже дома.. Фото: Фото из архива

Как попасть в больницу

Из Риги Алина с дочкой вернулись 16 декабря, через день девочке исполнился год. Малышка уже научилась ходить и скоро произнесет свои первые слова. «Энтеровирус у ребенка еще оставался, эта инфекция очень долго выходит из организма, антибиотиками он не лечится. Нам были прописаны ингаляции в течение месяца и лекарства», - говорит Алина. Татьяна добавляет, что

ингалятор с медикаментами обошлись почти в 200 евро.

Сама она, еще моложавая и энергичная — инвалид первой группы, не может ходить. Женщина расстроена, потому что не может помогать дочери, нянчиться с Ксюшей, готовить. «Мне не поставлен диагноз, от врачей слышу только одно: «Надо меньше жрать». Женщина думает, что заболевание у нее наследственное, таким же недугом страдала ее мама и сейчас болеет брат. Она просилась у семейного врача в рижскую больницу, но направления ей не дают, отправляют только за свой счет. «Видимо, придется идти на крайние меры: приехать в Ригу самостоятельно и вызвать «скорую». Тогда я смогу попасть в больницу», - говорит Татьяна, которая живет надеждой на возвращение к полноценной жизни.

24 года назад в ее жизни произошла трагедия,

после лечения в инфекционной больнице умерла ее маленькая дочь Люда, не дожившая 2 дня до своих пяти лет.

Она показывает заключение о смерти дочери, в котором написано «Отравление неизвестным ядом». После похорон был суд в надежде добиться справедливости, но доказать что-либо не удалось. Татьяна и сегодня не может сдержать слез, именно та история побудила ее рассказать о внучке. «Тогда все тоже началось с высокой температуры, вызвали «скорую», та забрала девочку не сразу, мотивировав тем, что у меня есть еще один маленький ребенок. На «скорой» в инфекционку забирали и заболевшего сына, где врач сказала мне, что ребенок не жилец», - вспоминает женщина. Сын выкарабкался, но пережитые эмоции вновь напомнили о себе.

Пресс-секретарь руководителя центрального бюро Национальной службы здоровья Агита Антонане комментирует: «Если в медицинском учреждении невозможно обеспечить оказание конкретной услуги здравоохранения, например, нет медицинского оборудования, или не хватает сертифицированных специалистов, то у него (медучреждения) нет оснований отказывать в направлении пациенту в другую больницу, которая может оказать ему конкретные услуги.

В данном случае у пациента было право обратиться к администрации медицинского учреждения».

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