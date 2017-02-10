Президент пожелал воспитывать в латвийских офицерах «дух Лачплесиса»

Президент Латвии Раймонд Вейонис, поздравляя Латвийскую национальную академию обороны (ЛНАО) с 25-летним юбилеем, пожелал ей воспитывать в офицерах и кадетах «дух Лачплесиса, профессионализм и патриотизм». Об этом агентству ЛЕТА сообщили в президентской пресс-службе.

«Сегодня выпускники ЛНАО могут гордиться тем, что продолжают службу в форме вооруженных сил своей страны с изображением латвийского флага на плече. Я горжусь тем, что выпускники академии всегда и везде, в любое время готовы защищать Латвию», - сказал Вейонис.

Президент напомнил, что многие выпускники предшественницы ЛНАО - Военной школы - не имели возможности сражаться за свободную и независимую Латвию. Многие из них были убиты или депортированы в годы советской оккупации, многие были вынуждены служить под чужими флагами и в форме чужих армий, но все они в душе носили мечту о свободной Латвии.

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Вейонис поблагодарил преподавателей и руководство ЛНАО за высокий профессионализм и энтузиазм.

ЛНАО была учреждена 13 февраля 1992 года. С тех пор ее закончили более 1000 молодых офицеров, которые сегодня составляют ядро Национальных вооруженных сил Латвии.