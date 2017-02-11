Генпрокурор резко раскритиковал следователей полиции и их начальников

Эрик Калнмейерс
 

Эрик Калнмейерс. Фото: Ieva Lūka / LETA

Генеральный прокурор Эрик Калнмейерс сегодня на отчетном годовом собрании Гоударственной сполиции подверг резкой критике следователей полиции за недостаточное взаимодействие с прокуратурой и их непосредственных начальников за невыполнение их прямых обязанностей.

Результаты работы Госполиции в прошлом году он оценивает как хорошие, но считает, что отдельные ее сферы заслуживают критики.

Генпрокурор вновь указал на ненадлежащее качество расследования дел. Текучесть кадров в полиции не способствует росту профессионализма, подчеркнул он.

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Калнмейерс считает недостаточно хорошим сотрудничество прокуратуры и полиции. Важным критерием этого сотрудничества является количество возвращенных на доследование дел. В прошлом году прокуратура вернула полиции 250 дел, которые следователи передали для начала уголовного преследования, что свидетельствует о недостаточности этого сотрудничества.

Генпрокурор еще в прошлом году указывал на невыполнение нормы Уголовно-процессуального закона, регулирующей обязанности непосредственного начальника следователя, и в этом году тоже обращает внимание на эту проблему .

«Если в регионах непосредственные начальники следователей еще что-то делают, то в Риге они выполняют лишь административные функции», - заявил он.

В целом же генпрокурор оценивает работу полиции положительно.


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