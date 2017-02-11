Торговцы: В Латвии растет спрос на веганские и вегетарианские продукты питания

 

Фото: PantherMedia/ScanPix

В течение последнего года в сегменте продуктов питания наблюдается тенденция к росту спроса на веганские и вегетарианские товары, сообщили агентству ЛЕТА представители торговых сетей «Maxima Latvija» и «Rimi Latvia».

В «Rimi Latvia» наблюдается постоянный рост спроса на продукты, не содержащие лактозы и другие товары для веганов и вегетарианцев, сказала представитель компании Инга Бите.

Рост спроса на такие продукты питания исчисляется несколькими десятками процентов, поэтому их ассортимент постоянно дополняется.

В магазинах сети оборудованы отдельные стеллажи, где находятся безглютеновые продукты, товары, не содержащие лактозы, диетические и соевые продукты, витамины, пищевые добавки, а также продукты для спортсменов, говорит Бите.

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«Maxima Latvija» в ответ на растущий спрос на веганские и вегетарианские продукты питания в двух крупнейших рижских магазинах также оборудовала отдельные полки для такого рода товаров, сообщил коммерческий директор «Maxima Latvija» Виктор Троицын.

В целом магазины этой сети предлагают 50 различных продуктов питания для веганов и вегетарианцев.

Эти продукты можно приобрести и в интернет-магазине «e-maxima.lv».

Раньше в «Maxima Latvija» можно было найти лишь несколько наименований продуктов питания этой категории, добавил Троицын.

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