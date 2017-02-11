СГД выявила 1389 нарушений в сфере торговли

Управление налогового контроля Службы госдоходов (СГД) в прошлом году провело 1775 проверок в местах торговли, нарушения были выявлены в 1389 случаях, свидетельствует информация СГД.

Наиболее часто нарушения связаны с несоблюдением правил эксплуатации кассовых аппаратов (601 случай) и несоблюдением порядка учета товаров и регистрации документов (517).

В ходе проверок установлено, что сумма денег в кассе не совпадает с указанной в контрольном чеке (377 случаев), не соблюдается порядок ведения кассового журнала (319), доходы не регистрируются (217), не выдается документ (чек), подтверждающий сделку (210) и др.

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По факту выявленных нарушений начато 765 дел об административном нарушении, применены штрафы в размере 341 300 евро.

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