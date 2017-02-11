В Видземе, на месте сгоревшего дома, собака ждет хозяйку, которая никогда не вернется

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/Paul Sableman

Какая бы беда не произошла, наши питомцы остаются преданными до конца. Одного такого стойкого пса работники передачи «Degpunktā» встретили у сгоревшего дома в волости Планю,в котором, к сожалению, погибла одна из жительниц.

После 12 часов работы пожар, в пятницу утром, наконец, был потушен. После ЧП можно было наблюдать грустную картину: обледенелые руины, разбросанные вокруг бытовые вещи и замерзший сторож, который спал на кучке чистых вещей и сознательно не покидал свою территорию. В четверг вечером в деревянном доме, который охранял пес, начался сильный пожар.

В доме было несколько квартир, но постоянно в нем жили толькео два человека и их четвероногие друзья. Куда после пожара пропал второй житель, пожарные прокомментировать не смогли, однако, было понятно, что мужчине придется искать новый дом.

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Фото и видео можно посмотреть перейдя по ссылке:

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