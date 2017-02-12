Судьба 12 ракетных баз СССР в Латвии: «Тащилось все — вплоть до бетонных плит!»

На этой неделе в Латвии приступили к сносу бывшей советской ракетно-ядерной базы «Двина Р-12», которая расположена возле селения Тирза в Гулбенском крае.

База представляет собой циклопическое сооружение, состоящее из четырех подземных шахт и командного центра. «Лента.ру» вспомнила, как сложилась судьба бывших советских военных объектов в независимой Латвии.

Заброшенная база

Реклама

Когда-то в этих местах дислоцировался 30-й ракетный полк со штабом в городе Алуксне, до 1982 года входивший в 23-ю гвардейскую ордена Ленина Краснознаменную Орловско-Берлинскую ракетную дивизию, а позже переподчиненный 40-й дивизии 50-й армии. В 1984 году полк расформировали в связи с тем, что имевшиеся в его распоряжении шахтно-пусковые установки «Двина» Р-12У и «Чусовая» Р-14У были признаны устаревшими. Опустевшая база простояла еще несколько десятилетий, но в ближайшее время некогда грозное военное сооружение полностью демонтируют и переработают в бетонный щебень. Работы продлятся полгода, их стоимость оценивается в 189,9 тысяч евро.

Владелец занимающейся сносом компании «Демонтаж» Мартиньш Малниекс рассказал, что на территории Латвии некогда было 12 советских ракетных баз, в том числе пять подземных. Почти все они уже уничтожены, объект в Гулбенском крае последний. Вместе с тем Малниекс пояснил, что задача сложная:

«Это грандиозное десятиэтажное подземное здание, разделенное на несколько уровней и построенное из очень крепкого бетона».

По словам специалиста, к работе привлечена спецтехника — мощные экскаваторы, оснащенные гидравлическими молотами и ножницами для демонтажа.













Aizvērt В Латвии будет демонтирована последняя советская ракетно-ядерная база demontaza.lv demontaza.lv demontaza.lv demontaza.lv demontaza.lv demontaza.lv demontaza.lv







Как следует из данных, просочившихся в открытый доступ, установка проекта «Двина Р-12» состоит из четырех ракетных шахт глубиной тридцать и шириной семь метров. Внутри каждой шахты находится стальной «стакан» диаметром пять метров. Строители расположили эти шахты по углам прямоугольника размерами 70 на 80 метров, в центре которого находится командный пункт. Когда-то внутри каждой шахты находилось по баллистической ракете средней дальности Р-12У, способной доставить ядерную боеголовку мощностью до 2,3 мегатонны на две тысячи километров.

Исследователь Робертс Вицупсу, которому удалось проникнуть на заброшенную базу, рассказывает: «Одна из шахт осталась незатопленной. Сначала мы спустились вниз, используя альпинистские веревки и необходимое снаряжение. Ко второму спуску построили специальную конструкцию и спустились с помощью лебедки. До воды, судя по длине веревки, было метров 25-26.

Я хотел сделать кадр из глубины шахты. Это оказалось трудно: висишь на веревке, крутишься, штатив поставить негде».

В последние годы вблизи заброшенной базы разместился полигон гражданского ополчения «Земессардзе», поэтому доступ туда в период учений затруднен. Также неподалеку находится озеро. Некогда для объекта выбрали именно такое место, чтобы можно было затопить его в том случае, если враг попытается его захватить. Нынешнее состояние сооружений плачевное. «Сквозь деревья появляется силуэт двухэтажного заброшенного здания — вероятно, бывшей казармы.

Проходим немного вперед, большое сооружение с изображением орденов — наверное, здесь находился КПП. По обеим сторонам во множестве виднеются здания, в которых располагались клуб, медсанчасть, штаб. Некоторые сооружения напоминают то ли погреба, то ли входы в подземелья», — приводит детали еще один очевидец, побывавший на заброшенной базе.

Место силы

По словам очевидца, шахты огорожены двухметровым забором из колючей проволоки, когда-то здесь были и минные поля. Дальше находятся остатки КПП с до сих пор сохранившейся надписью

«Личный состав караула любой ценой, даже ценой жизни, обязан не допустить противника на боевую стартовую позицию».

Над стартовыми установками установлены высокие железобетонные сооружения. «Залезаем наверх. По центру зияет огромное, метра полтора-два в диаметре, отверстие. Даже не верится, что когда-то отсюда вырывалась в небо небывалая мощь. Подхожу к краю, желая заглянуть внутрь, бездна, страшновато. В одном месте виднеется ниша, похожая на дверной проем, значит, в шахту можно как-то попасть. Кидаем внутрь камень, летит секунд пять и приглушенно шлепается в воду: затоплена», — описывает побывавший внутри секретного объекта.

Ему удалось через вход, предусмотренный строителями в центре стартовой площадки между четырьмя установками, проникнуть и под землю.

«Множество помещений, коридоров, ходов. Во многих местах в полу зияют проломы глубиной в один-два этажа, ступаем крайне осторожно, проверяя место для каждого шага. Проходим несколько помещений и упираемся в стену с двумя огромными отверстиями из-под труб. Лезть не собираемся — при себе нет ни веревок, ни фонарей, да и неизвестно, какая глубина за этой стеной. На стене зеленой краской нарисована таблица с вертикальными цифрами от 1 до 10 и множеством крестиков и прочерков. Возможно, это обозначены десять подземных уровней», — рассказывает очевидец.

«Все советские гарнизоны, сооружения и объекты официально были переданы латвийским властям в 1993 году. Все, вплоть до шпингалета на окнах, было на месте. Что-то охранялось недолгое время — это те объекты, которые надеялись использовать местные вооруженные силы.

Потом наступил период всеобщего грабежа. Тащилось все — вплоть до бетонных плит с аэродромов и дорог.

Никто ничего не охранял. Особенно тащили металл, так что у шахт не было шансов. Знаю много примеров, когда нашедшийся собственник земли первый все грабил. Потом немного успокоились, когда все было утащено, и остался главный интерес собственников: земля», — прокомментировал «Ленте.ру» главный редактор Балтийского военно-исторического журнала Baltfort, писатель Юрий Мелконов.

По словам Мелконова, в Латвии накопился большой опыт в демонтаже подобных объектов: «Ракетную шахту будут уничтожать, сейчас есть техника, которая позволяет ломать бетон. Наверное, получили деньги и на очищение земли и рекультивацию». Сам он негативно относится к такому решению. «Музеев никто делать не будет. Есть полное непонимание, что перед ними. А ведь на западе говорят: «Если у вас в городе крепость — это дар божий»!» — возмущается он. Действительно, судьба наследия Советской армии в Латвии незавидна: власти страны постарались побыстрее от него избавиться как от зримого напоминания о нелюбимой эпохе.

Город-призрак

Так, после вывода советских войск почти 20 лет простояла пустой, постепенно разрушаясь, уникальная крепость в Даугавпилсе, построенная еще по приказу императора Николая I. Лишь в последнее время городское самоуправление приступило к реконструкции этого объекта, пытаясь привлечь туристов. Но наиболее показательной является судьба военного городка в Скрунде, регион Курземе.

В 1960-е здесь построили мощную радиолокационную станцию, с которой отслеживали запуски баллистических ракет с подводных лодок НАТО в Норвежском и Северном морях. Дальность действия станции достигала 4000 километров, к началу 1990-х она была серьезно реконструирована.

Однако в 1994 году по требованию латвийского правительства был заключен договор о выводе отсюда российских военных, а в начале мая 1995-го здание новой приемной установки «Дарьял» было взорвано американской компанией Control Demolition Incorporated. Установка «Днепр» прекратила работу 31 августа 1998 года, ее демонтировали через год. За работы по сносу и расчистке территории Россия заплатила семь миллионов долларов.

И хотя сама станция была уничтожена, остался бывший военный городок в Скрунде, где размещались около 5000 военнослужащих. Правительство Латвии выделило 1,7 миллиона долларов на консервацию городка, а в декабре 2009-го его выставили на аукцион по стартовой цене 220 тысяч евро. В состав лота вошла территория 45 гектаров, около 70 объектов недвижимости (казармы, десять блочных жилых домов, школа, детский сад, гостиница и больница).

Желающих приобрести это добро не оказалось, но городок пользовался популярностью у туристов, там проходили и киносъемки.

В последнее время «город-призрак» облюбовала для тренировок армия Латвии, а в июле прошлого года глава Минобороны республики Раймонд Бергманис объявил, что на базе городка будет создан полигон НАТО. В январе 2017-го альянс разместил в своих профилях в YouTube и в Facebook видеоролик, где демонстрируется, как проходят боевые тренировки в Скрунде. Как отметили в командовании НАТО, для этой цели место подходит наилучшим образом, ведь мало где можно спокойно заниматься отработкой боев в городской среде.