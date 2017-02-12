Бесчеловечность, жестокость или...? Рижанка рассказала о дикой ситуации на улице

Рижанка стала свидетелем и невольной участницей ЧП, которое случилось в Риге. Ситуация поразила ее, она разместила пост в Facebook.

История такова (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.):

"Я все еще под впечатлением и не могу придти в себя.

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Была сегодня у подруги в Зиепниеккалнсе. В 19.10 на кольце села в 27-й троллейбус (номер машины 28554) и поехала домой, в центр. Примерно через пару остановок на остановке в районе большой Максимы (где раньше было кольцо) я увидела лежащего на тротуаре в луже своей крови человека с пробитой головой.

Человек пытался шевелиться, но кровотечение было сильным, нужна была помощь. К лежащему мужчине подбежал молоденький парень, но сам поднять его не смог.

От меня с моим сломанным позвоночником толку тоже мало было бы без помощи мужчин, которые смогли бы поднять пострадавшего.. На улице мороз, человек на асфальте в луже крови. Как минимум ему грозило обморожение, как максимум - смерть от потери крови, потому что размер красной лужицы под лежащим мужчиной все увеличивался. Визуально она уже стала сантиметров 60-70. Это так, вкратце о ситуации.

И так, видя тщетные попытки парня поднять пострадавшего и полный игнор со стороны водителя и пассажиров, я подбежала к водителю и, указав на раненого, попросила помочь парню поднять человека и вызвать «скорую», сказав, что Я НЕ ЗНАЮ АДРЕСА, где мы сейчас находимся.

Ответ водителя: «А мне это зачем?! Вам надо , вы и вызывайте! Мужик не в моем троллейбусе, меня это не касается!»

На мою просьбу хотя бы СКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ ОСТАНОВКИ, чтобы я могла по адресу вызвать «скорую», а так же на просьбу ДАТЬ МНЕ АПТЕЧКУ, которая должна быть в транспортном средстве (уж перекись и бинт точно должны быть!),

меня отшили, сказав, что аптечки нет и не было, а АДРЕС ВОДИТЕЛЬ НЕ ЗНАЕТ.

Ну, адрес я заставила посмотреть по бортовому компьютеру. Ābolu iela, со стороны Vienības gatve (а это уже подсказали пассажиры). Водитель в это время уже продолжил свой путь, НЕ ДАВ МНЕ ВЫЙТИ, бросив тяжело раненного мужчину на остановке в луже крови. Из троллейбуса лишь в 19.18 я вызвала «скорую», дозвонилась с 3-й попытки, местные жители из числа пассажиров подсказали точный адрес и ориентир для «скорой». А ведь остановить кровотечение и наложить повязку я могла уже до приезда врачей, если бы мне просто дали АПТЕЧКУ!

Вот одного я понять не могу! В водители 27-го троллейбуса специально такое быдло набирают?! Не первый раз уже водители именно этого маршрута творят гадости.

И еще одно понять не могу: для водителей общественного транспорта закон о наличии аптечки в транспортном средстве не действует?

Уголовная ответственность за неоказание помощи и оставление человека в опасной для жизни ситуации на водителей троллейбусов не распространяется?!

Водители! Вы считаете, что вы или ваши близкие в такой ситуации не могут оказаться?! Вы считаете себя бессмертными?!

Позор таким водителям и таким людям-недочеловекам!

А эту информацию я обязательно передам дальше!

Надеюсь, что "скорая" успела приехать вовремя!".

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В свою очередь, пользователи соцсети после прочтения разделились на 2 лагеря: кто-то встал на сторону автора поста, отметив, что водитель поступил, мягко скажем, не по-людски. Кто-то же защищал работника «Rīgas satiksme» - мол, по инструкции он не может позволить себе задержаться на остановке лишнюю минуту, ведь график есть график.

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А кто-то пытался «зацепить» саму женщину, отчитав за «пустую болтовню» вместо более активных действий на месте происшествия.

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«Водитель общественного транспорта - это должностное лицо, он обязан следовать инструкции и ехать дальше и не отдавать аптечку которая может понадобиться его пассажирам. Правильно в такой ситуации: выйти, вызвать скорую и если вы можете оказать первую мед.помощь - оказать. Не можете - звать на помощь, махать руками, тормозить машины, просить аптечку и оказание первой медпомощи», - резюмировал один из откликнувшихся на данный пост пользователей.

А вы, уважаемые читатели, как считаете - как правильно поступить в аналогичных ситуациях?