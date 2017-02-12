Эксперт: в предвыборной агитации все чаще используются поддельные новости

Во время предвыборной агитации все чаще стали создаваться сайты, которые выглядят, как новостные порталы с уклоном в сенсацию и разоблачения, но в действительности публикующие фейковые (поддельные) новости, сказала агентству ЛЕТА лектор Латвийского университета, партнер «A.W.Olsen & Partners» Ольга Казака.

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У таких сайтов есть профили в соцсетях, они становятся популярными за счет публикации информации, которую все остальные якобы пытаются скрыть, говорит она.

«Многие новости содержат скрытую политическую рекламу. Эти новости с радостью распространяют люди, мнение которых совпалает с опубликованным. По сути, эти скандалы, основанные на принципе «одна бабка сказала» или на полностью сфабрикованные фактах, разбавляются реальными новостями, поэтому читателям кажется, что они читают СМИ, которому можно доверять», - поясняет Казака.

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С правовой точки зрения трудно контролировать интернет-контент, поэтому очень важно, чтобы читатели мыслили критически, говорит она. В свою очередь для настоящих СМИ это возможность использовать профессиональную журналистику как ценность и конкурентное преимущество , считает она. «Пришло время подчеркивать, что это настоящее СМИ, которое проверяет информацию и гарантирует ее точность», - говорит Казака.

Выборы в самоуправления в Латвии пройдут 3 июня этого года.

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