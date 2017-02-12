Опрос: 45% жителей Латвии чувствуют себя счастливыми

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Почти половина жителей Латвии чувствует себя счастливыми, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследования общественного мнения SKDS.

В Латвии 45% жителей чувствуют себя счастливыми, а 4% - очень счастливыми, показывают данные опроса, проведенного в ноябре прошлого года в 62 странах.

В Латвии 38% респондентов сказали, что не испытывают чувства счастья, но и несчастными себя не считают. 7% жителей чувствуют себя несчастными, а 2% - очень несчастными.

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В Литве счастливыми себя чувствуют 54% жителей, в Эстонии - 52%.

Результаты опроса показывают, что самые счастливые люди живут на Филиппинах, в Панаме и Китае, где доля счастливых и очень счастливых людей составляет 82%, 82% и 81% соответственно.

Самые несчастные люди живут в Ираке (38% жителей чувствуют себя несчастными), Нигерии (30%), Ливане (26%), Гане (25%) и Румынии (23%).

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