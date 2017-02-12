В латгальском подразделении НВС служить хотят 270 человек

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

В подразделении боевой поддержки профессиональной службы Национальных вооруженных сил (НВС), которое создается в Латгале, желание служить изъявили 270 человек.

В настоящее время поступило 270 заявок на службу в латгальском подразделении. Оно будет ротного уровня, в роте обычно служат 120-150 солдат, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Сейчас полученные заявки оцениваются, поэтому пока неизвестно, сколько человек будут соответствовать требованиям, в том числе и к состоянию здоровья.

Реклама

Как сообщалось, в плане действий правительства Мариса Кучинскиса Минобороны поручено до 30 октября 2018 года сформировать постоянное подразделения НВС в Латгале.

Еще по этой теме
Президент пожелал воспитывать в латвийских офицерах «дух Лачплесиса»

Президент пожелал воспитывать в латвийских офицерах «дух Лачплесиса»

Новый командующий НВС: агрессор не может победить без поддержки народа

Новый командующий НВС: агрессор не может победить без поддержки народа

Президент пожелал командующему НВС всегда быть готовым защищать страну

Президент пожелал командующему НВС всегда быть готовым защищать страну


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 249000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

49-летняя Памела Андерсон разделась для рекламы вибраторов Wo&Men

49-летняя Памела Андерсон разделась для рекламы вибраторов

В Красноярске жители засняли собаку, выгуливающую «Мерседес» Hi-Tech

В Красноярске жители засняли собаку, выгуливающую «Мерседес»

Естественная Красота Юлии Ковальчук привела фанатов в восхищение Showbiz

Естественная Красота Юлии Ковальчук привела фанатов в восхищение

Если вы видите цифру 8 на наклейке на фрукте, не покупайте его! Wo&Men

Если вы видите цифру 8 на наклейке на фрукте, не покупайте его!

У вас первая группа крови? Тогда вам жизненно необходимо знать э Wo&Men

У вас первая группа крови? Тогда вам жизненно необходимо знать э

Армия

TVNET спрашивает

Планируете ли Вы праздновать День святого Валентина? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BIROJA VADĪTĀJU
BIROJA VADĪTĀJU
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 