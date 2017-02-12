Фестиваль ледовых скульптур вызвал ажиотаж: его посетило около 33 тыс. человек

Международный фестиваль ледовых скульптур «Карнавал» в Елгаве вчера посетило около 33 тыс. человек, рассказал агентству ЛЕТА руководитель учреждения Елгавского самоуправления «Культура» Минтаутас Бушкевиц.

Столь большой интерес к мероприятию зафиксирован впервые, отметил он. По его прогнозам, в субботу фестиваль посетило 33 тыс. человек, однако точное число посетителей станет известно в начале следующей недели.

Деньги, полученные от посещения фестиваля, пойдут в бюджет самоуправления Елгавы, посколько именно оно является организатором фестиваля, и доходы от проведения этого мероприятия уже учтены в городском бюджете, сказал Бушкевиц.

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В этом году скульптуры изо льда создавали 32 профессиональных художника из восьми стран - Латвии, Литвы, Италии, Турции, России, Монголии, Португалии и Ирландии. Во время фестиваля было создано 45 скульптур - 30 маленьких и 15 больших.