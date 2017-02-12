Даже полиция в шоке: вот где и как живет девушка, работающая в елгавском «Rimi» (видео)

Когда сотрудники Елгавской муниципальной полиции выезжали на вызов - люди сообщали об обнаруженной на чердаке бездомной - то не ожидали увидеть подобное...

Прибыв на место, они обнаружили молодую, сравнительно ухоженную женщину, которая рассказала, что не является елгавчанкой, но работает в местном Rimi. Оказалось, что после 2 лет совместного проживания бывший парень выгнал ее из квартиры, девушке некуда идти и поэтому она нашла временное пристанище на чердаке.

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Она отметила, что не знает о ночных приютах и полиция приняла решение доставить ее туда. По пути молодая женщина рассказала, что заработанного в магазине не хватает на аренду квартиры. После проверки документов и уровня алкоголя в крови (вернее, его полного отсутствия) стало понятно, что

на улицу попала нормальная, желающая трудиться и жить полноценной жизнью девушка, но попавшая в трудную ситуацию.

Оказалось, что она из Екабпилса, где работу найти нереально. Пока стоят морозы, девушка будет находиться в приюте бесплатно, станет теплее - койко-место будет стоить 8 евро. В этом случае, отмечают журналисты Degpunktā, лучше все же снимать небольшую квартиру или комнату.