Первые лица Латвии поздравили нового президента Германии

Латвийские должностные лица поздравили Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента Германии.

Премьер-министр Марис Кучинскис поздравил Штайнмайера через «Twitter», выразив надежду на дальнейшее сотрудничество в деле укрепления отношений между Латвией и Германией.

Свои поздравления через «Twitter» опубликовали министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и президент Раймонд Вейонис, выразив надежду на крепкое сотрудничество.

Реклама

Успехов на новом посту пожелала и председатель Сейма Инара Мурниеце.

Сегодня бывший министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер был избран 12-м президентом страны. Он получил необходимую для победы поддержку более половины делегатов Федерального собрания - органа, который созывается специально для того, чтобы избрать главу государства.

Президент Германии в основном исполняет церемониальные функции, однако имеет большой моральный авторитет. 18 марта Штайнмайер сменит на посту президента Германии 77-летнего Йоахима Гаука.

В прошлом году Гаук сообщил, что в силу возраста не будет претендовать на второй пятилетний срок.

Еще по этой теме