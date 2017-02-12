Великобритания планирует депортировать многих граждан Латвии

 

Фото: Reuters/ScanPix

Министерство внутренних дел Великобритании начало намного строже относиться к иммигрантам, в том числе выходцам из Восточной Европы, рассылая им повестки о выдворении из страны, если они не смогут предоставить наличие официальной работы или места жительства. Нововведение касается и многих граждан Латвии, сообщает передача LNT Ziņu TOP 10.

Еще по этой теме

Однако неожиданные повестки многие игнорируют, из-за чего многих латвийцев доставляют в центры задержания иммигрантов. Здесь они ждут депортации.

Журналисты узнали о судьбе четверых жителей, которые находятся в центре в Портленде, в Дорсете. Одного из них, Гвидо Ошиньша, полиция доставила в центр около двух недель назад, потому что он не смог предъявить официального договора об аренде жилья. Теперь в Великобритании его считают бездомным.

Реклама

«Нам не объяснили, куда обращаться за помощью.

На руках - лишь документы о предоставлении бесплатного авиабилета в Ригу, с запретом на въезд в Британию на год. Интересно, это даже не решение суда о том, что меня высылают в Латвию»,

— рассказал Ошиньш. Гвидо пока не подписывает никакие документы.

У задержанных отнимают мобильники, они не могут сделать фото и видео, вместо них предоставлены телефоны без этих функций. По словам Гвидо в центре в основном живут африканцы и пакистанцы и не понимает, почему в них «вцепились» мертвой хваткой еще до Brexit.

Опрошенные журналистами юристы отмечают, что действительно, в последнее время прослеживается такая тенденция. Так, адвокат в иммиграционных вопросах Адриан Берти отмечает, что Великобритания обычно депортирует преступников и довольно странно, что теперь к ним приравниваются и законопослушные граждане других стран ЕС.

В свою очередь, МВД Великобритании поясняет, что граждане Евросоюза, которые здесь официально не работают и не являются самозанятыми лицами, должны иметь достаточные финансовые накопления на содержание себя и семьи, чтобы не создавать нагрузку для местной сферы соцподдержки. В противном случае их депортируют, и это правило в Британии действовало давно, но активно применяться стало в последнее время.

«Если граждане ЕС не выполняют наши условия, у них нет права находится в нашей стране»,

- отмечается в ведомстве.

До латвийского МИД еще не дошли конкретные случаи, но его глава Эдгар Ринкевич призывает не молчать и активно действовать.

Он напомнил, что пока Великобритания — член ЕС, латвийцы не должны страдать ни от какой дискриминации.

«Мы договорились с секретарем по делам Brexit что в любом аналогичном случае,

если кто-то, по его мнению, несправедливо получил повестку о депортации, то надо соообщать в посольство, а оно сообщает об этом британским властям

. И тогда мы вместе разберемся, законно это или нет», — сказал Ринкевич.

Министр также призвал латвийцев задуматься о своем статусе в Великобритании, привести в порядок документы, официально заключить трудовой договор или договор об аренде жилья иначе после 2019 года, года страна формально покинет ЕС, могут возникнуть проблемы.

Еще по этой теме
Адвокат: последствия «Brexit» пока никому неясны

Адвокат: последствия «Brexit» пока никому неясны

Грибаускайте призвала обеспечить права литовцев после Brexit

Грибаускайте призвала обеспечить права литовцев после Brexit

Жесткий Brexit сулит латвийцам головную боль

Жесткий Brexit сулит латвийцам головную боль


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 1200 EUR

reklama.vesti.lv

На больное сердце указывает запах человека Wo&Men

На больное сердце указывает запах человека

2 самые крепкие зодиакальные пары, которые невозможно разлучить Wo&Men

2 самые крепкие зодиакальные пары, которые невозможно разлучить

Почему Эрнст отвернулся от Шепелева Showbiz

Почему Эрнст отвернулся от Шепелева

Поцелуй звезды «Comedy woman» с певицей вызвал шок у зрителей Showbiz

Поцелуй звезды «Comedy woman» с певицей вызвал шок у зрителей

Внимательнее с соцсетями! Ваши посты могут выдавать ваши интимны Hi-Tech

Внимательнее с соцсетями! Ваши посты могут выдавать ваши интимны

Великобритания

TVNET спрашивает

Планируете ли Вы праздновать День святого Валентина? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 