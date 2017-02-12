Великобритания планирует депортировать многих граждан Латвии

Министерство внутренних дел Великобритании начало намного строже относиться к иммигрантам, в том числе выходцам из Восточной Европы, рассылая им повестки о выдворении из страны, если они не смогут предоставить наличие официальной работы или места жительства. Нововведение касается и многих граждан Латвии, сообщает передача LNT Ziņu TOP 10.

Однако неожиданные повестки многие игнорируют, из-за чего многих латвийцев доставляют в центры задержания иммигрантов. Здесь они ждут депортации.

Журналисты узнали о судьбе четверых жителей, которые находятся в центре в Портленде, в Дорсете. Одного из них, Гвидо Ошиньша, полиция доставила в центр около двух недель назад, потому что он не смог предъявить официального договора об аренде жилья. Теперь в Великобритании его считают бездомным.

Реклама

«Нам не объяснили, куда обращаться за помощью.

На руках - лишь документы о предоставлении бесплатного авиабилета в Ригу, с запретом на въезд в Британию на год. Интересно, это даже не решение суда о том, что меня высылают в Латвию»,

— рассказал Ошиньш. Гвидо пока не подписывает никакие документы.

У задержанных отнимают мобильники, они не могут сделать фото и видео, вместо них предоставлены телефоны без этих функций. По словам Гвидо в центре в основном живут африканцы и пакистанцы и не понимает, почему в них «вцепились» мертвой хваткой еще до Brexit.

Опрошенные журналистами юристы отмечают, что действительно, в последнее время прослеживается такая тенденция. Так, адвокат в иммиграционных вопросах Адриан Берти отмечает, что Великобритания обычно депортирует преступников и довольно странно, что теперь к ним приравниваются и законопослушные граждане других стран ЕС.

В свою очередь, МВД Великобритании поясняет, что граждане Евросоюза, которые здесь официально не работают и не являются самозанятыми лицами, должны иметь достаточные финансовые накопления на содержание себя и семьи, чтобы не создавать нагрузку для местной сферы соцподдержки. В противном случае их депортируют, и это правило в Британии действовало давно, но активно применяться стало в последнее время.

«Если граждане ЕС не выполняют наши условия, у них нет права находится в нашей стране»,

- отмечается в ведомстве.

До латвийского МИД еще не дошли конкретные случаи, но его глава Эдгар Ринкевич призывает не молчать и активно действовать.

Он напомнил, что пока Великобритания — член ЕС, латвийцы не должны страдать ни от какой дискриминации.

«Мы договорились с секретарем по делам Brexit что в любом аналогичном случае,

если кто-то, по его мнению, несправедливо получил повестку о депортации, то надо соообщать в посольство, а оно сообщает об этом британским властям

. И тогда мы вместе разберемся, законно это или нет», — сказал Ринкевич.

Министр также призвал латвийцев задуматься о своем статусе в Великобритании, привести в порядок документы, официально заключить трудовой договор или договор об аренде жилья иначе после 2019 года, года страна формально покинет ЕС, могут возникнуть проблемы.

Еще по этой теме