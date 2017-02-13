ЛТВ: Латвии необходимо больше журналистики на русском языке

Иварс Белте
 

Иварс Белте. Фото: Ieva Lūka / LETA

Латвии необходимо больше журналистики на русском языке, заявил в интервью агентству ЛЕТА председатель правления Латвийского телевидения (ЛТВ) Ивар Белте.

Он отметил, что на канале ЛТВ7 предусмотренный законом лимит времени уже исчерпан и обеспечить больше вещания по-русски невозможно. ЛТВ7 нельзя преобразовать в русскоязычный канал, потому что тогда придется менять закон. Однако в Латвии нужно больше журналистского контента на русском языке, чтобы обеспечить альтернативное видение и разнообразие мнений, которых в русскоязычном информационном пространстве в настоящее время не хватает.

«Доминирует восприятие событий в мире, которое ретранслируется через российские телеканалы.

Имеются какие-то наши вставки на уровне новостей, немного дискуссий. Но всеобъемлющей журналистики, не только на политические темы, нет. Нам эту нишу нужно заполнять, и я с удовольствием поговорил бы об этом с правительством, чтобы нам помогли это сделать. Укрепление идентичности живущих в Латвии русских через новый бренд, через журналистику было бы очень желательно», - сказал Белте, добавив, что создавать такую платформу нужно в интернете.

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Согласно исследованиям, в настоящее время люди в возрасте 30-40 лет в основном получают информацию в интернете и только пожилые люди главным образом смотрят линейное телевидение. При этом аудитория 30-40 лет смотрит новости и на латышском языке, но неохотно смотрит другие передачи.

Поэтому должно иметься альтернативное содержание.

Председатель правления ЛТВ рассказал, что в настоящее время есть ряд международных предложений от Германии, Великобритании, Нидерландов и Дании о поддержке с целью укрепления информационного пространства и популяризации общественных медиаплатформ при помощи хорошего контента. В этом году ЛТВ, например, подпишет соглашение о сотрудничестве с британской вещательной компанией BBC.

«BBC открывает свое представительство в странах Балтии и в том числе будет предлагать новости и передачи на русском языке, которые мы будем размещать на канале ЛТВ7 и платформе www.lsm.lv. Думаю, что все это вместе приведет к созданию нового бренда для русскоязычной аудитории и, возможно, со временем может перерасти и в линейное телевидение», - сказал Белте.

В то же время он подчеркнул, что с точки зрения долгосрочной перспективы необходимо создание единого балтийского канала, который объединит локальный контент трех стран.

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