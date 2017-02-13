«Пенсии будут, и не надо пугать людей!»

Председатель Латвийской федерации пенсионеров Андрис Силиньш уверен, что все разговоры о плохом состоянии социального бюджета страны - это запугивание людей, или как минимум манипуляции общественным мнением. «Никакие цифры не говорят о том, что в социальном бюджете через два года наступит дефицит, как утверждает министр благосостояния Янис Рейрс, - говорит Силиньш. - Думаю, что это делается специально для того, чтобы нагнать страху и подготовить людей к мысли о том, что платить социальный налог надо будет обязательно».

«После того, как под давлением общества были отменены обязательные взносы для микропредприятий, правительство, видимо, сочло правильным, давить на общественное сознание через вот такие манипуляции с цифрами, - поясняет Силиньш. - Если посмотрим на цифры, то сейчас профицит социального бюджета - 509 млн. евро, и в будущие годы он будет возрастать. То есть

все эти разговоры - это политические спекуляции».

При этом Силиньш признает, что в обществе надо добиваться правильного отношения жителей к социальным платежам. «Эти обязательные социальные взносы в размере минимальной зарплаты по сути ведь ничего не решают, - поясняет эксперт. - Потому что минималка сегодня - это 180 евро пенсии завтра. Кого спасет эта сумма в старости? А тот факт, что, по неофициальным сведениям, даже некоторые государственные и муниципальные предприятия используют режим микроналога, - говорит о том, что понимания нет ни у кого в Латвии».

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Считает необоснованными Андрис Силиньш и мнения о том, что из-за плохой демографии в Латвии не будет пенсий через 20-30 лет. «Не надо сеять панику, - говорит он. - Неважно, сколько завтра работников выйдет на рынок труда, и хватит ли их, чтобы прокормить будущих пенсионеров.

Пока существует само государство, пенсии будут выплачивать всем. Я могу это обещать!».

В этом году пенсионеры будут добиваться увеличения доплаты за работу до 1996 года и повышения необлагаемого минимума еще на 30-35 евро. Сейчас, напомним, необлагаемый минимум для пенсий составляет 235 евро.

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