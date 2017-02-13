«Пенсии будут, и не надо пугать людей!»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Председатель Латвийской федерации пенсионеров Андрис Силиньш уверен, что все разговоры о плохом состоянии социального бюджета страны - это запугивание людей, или как минимум манипуляции общественным мнением. «Никакие цифры не говорят о том, что в социальном бюджете через два года наступит дефицит, как утверждает министр благосостояния Янис Рейрс, - говорит Силиньш. - Думаю, что это делается специально для того, чтобы нагнать страху и подготовить людей к мысли о том, что платить социальный налог надо будет обязательно».

«После того, как под давлением общества были отменены обязательные взносы для микропредприятий, правительство, видимо, сочло правильным, давить на общественное сознание через вот такие манипуляции с цифрами, - поясняет Силиньш. - Если посмотрим на цифры, то сейчас профицит социального бюджета - 509 млн. евро, и в будущие годы он будет возрастать. То есть

все эти разговоры - это политические спекуляции».

При этом Силиньш признает, что в обществе надо добиваться правильного отношения жителей к социальным платежам. «Эти обязательные социальные взносы в размере минимальной зарплаты по сути ведь ничего не решают, - поясняет эксперт. - Потому что минималка сегодня - это 180 евро пенсии завтра. Кого спасет эта сумма в старости? А тот факт, что, по неофициальным сведениям, даже некоторые государственные и муниципальные предприятия используют режим микроналога, - говорит о том, что понимания нет ни у кого в Латвии».

Реклама

Считает необоснованными Андрис Силиньш и мнения о том, что из-за плохой демографии в Латвии не будет пенсий через 20-30 лет. «Не надо сеять панику, - говорит он. - Неважно, сколько завтра работников выйдет на рынок труда, и хватит ли их, чтобы прокормить будущих пенсионеров.

Пока существует само государство, пенсии будут выплачивать всем. Я могу это обещать!».

В этом году пенсионеры будут добиваться увеличения доплаты за работу до 1996 года и повышения необлагаемого минимума еще на 30-35 евро. Сейчас, напомним, необлагаемый минимум для пенсий составляет 235 евро.

Еще по этой теме
И снова о пенсиях: Работай до 80 лет, получая 100 евро в месяц

И снова о пенсиях: Работай до 80 лет, получая 100 евро в месяц

Бедность в Латвии: суповые кухни все чаще посещают пенсионеры и молодые мамочки

Бедность в Латвии: суповые кухни все чаще посещают пенсионеры и молодые мамочки

Бедность уменьшилась, но не для пенсионеров

Бедность уменьшилась, но не для пенсионеров


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 82000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

Полуголую Бритни Спирс сравнили с Волочковой Wo&Men

Полуголую Бритни Спирс сравнили с Волочковой

Бузова лежит под капельницей после серьезной травмы Showbiz

Бузова лежит под капельницей после серьезной травмы

Филипп Киркоров снова готовится стать отцом Wo&Men

Филипп Киркоров снова готовится стать отцом

Поцелуй звезды «Comedy woman» с певицей вызвал шок у зрителей Showbiz

Поцелуй звезды «Comedy woman» с певицей вызвал шок у зрителей

В Красноярске жители засняли собаку, выгуливающую «Мерседес» Hi-Tech

В Красноярске жители засняли собаку, выгуливающую «Мерседес»

Пенсии

TVNET спрашивает

Чего ты ждешь от погоды в ближайшее время? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 