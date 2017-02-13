В Литве ПБК запретили название передачи «Литовское время»

Литовское Министерство юстиции не разрешило Первому Балтийскому каналу (ПБК) использовать имя Литвы в программах «Lietuvos laikas» и «Литовское время», транслирующихся на литовском и русском языках.

Как сообщило ведомство, министр юстиции Милда Вайнюте приняла это решение с учетом выводов комиссии, предоставляющей разрешение на использование имени Литвы, а также информации, предоставленной Литовской комиссией по теле- и радио вещанию (ЛКТРВ). Согласно этой информации, зарегистрированный в Латвии ПБК не соблюдает законы Литвы, не сотрудничает с ЛКТРВ, распространяет антигосударственную пропаганду и информацию о событиях 13 января 1991 года в Литве, не соответствующую реальности.

«Мы видим усилия распространять дезинформацию о событиях в Литве, принижать, искажать историю независимой Литвы, свидетелями которой были многие из нас. К сожалению, содержание программ этого канала в большинстве вопросов повторяет установки враждебной по отношению к Литве пропаганды, - заявила М. Вайнюте.

- Мы за разнообразие мнение, однако мы должны решительно бороться с дезинформацией.

Тем более, когда она распространяется под прикрытием имени Литвы».

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Разрешение использовать государственную символику Литвы в торговом знаке или дизайне предоставляется, если заявитель доказывает, что представляет государственные интересы Литвы, является представителем страны, стремящимся к популяризации имиджа Литвы, либо осуществляет деятельность, важную для экономики, политики, науки, или культуры страны. По мнению министерства, заявки, поданные ПБК, не соответствовали ни одному из этих критериев.