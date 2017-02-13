Госсекретарь МИД Украины: мы благодарны всей Латвии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

25 лет дипломатических отношений Латвии и Украины: итоги и перспективы сотрудничества. Таков девиз публичной дискуссии, которая проходит сегодня, 13 февраля, в Министерстве иностранных дел Латвии. О том, как за последние четверть века развивалось сотрудничество между странами и к чему оно привело, в программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» незадолго до мероприятия рассказал госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

В беседе с радиостанцией Заяц дал необычайно высокую оценку экономического сотрудничества между странами и рассказал о крупном международном проекте, над которым, помимо других стран, сейчас работают Латвия и Украина.

«Я бы оценил наши торгово-экономические отношения на восемь баллов из десяти.

В 2016 году, если основываться на доступной нам статистике за девять месяцев, впервые за три года наблюдается наращивание объемов торговли — примерно на три процента. Другой важный аспект — диверсификация транзитного потенциала. Мы сейчас активно работаем с нашими латвийскими друзьями, а также с Литвой, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном по запуску нового транзитного маршрута «Зубр», который поможет железнодорожно связать бассейн Балтийского моря, Черного моря, Каспийский регион и Китай. [...] Расчеты показывают, что это тот проект, за которым будущее», — рассказал Заяц.

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В целом, оценивая отношения между Латвией и Украиной, госсекретарь выразил благодарность латвийскому руководству и латвийским гражданами за оказываемую поддержку. Особенно — в последние годы.

«За 25 лет отношения Латвии и Украины развивались очень интенсивно, но самый пик этих отношений пришелся на последние три года, когда Украина оказалась на острие международных событий, всех новостных лент.

За эти три годы мы почувствовали, насколько активной, насколько искренней является поддержка латвийского руководства.

[...] Это подтверждается как политической позицией Латвии, ее главы государства, парламента, правительства Латвии, которые в разных форматах неоднократно заявляли о поддержке территориальной целостности Украины, так и граждан Латвии, которые оказывают помощь нам в разных вопросах — принимают на лечение раненных, детей из зоны антитеррористической операции, которые оказались без родителей и вынуждены были покинуть свои жилища. Поэтому мы благодарны всей Латвии — и народу, и правительству», — сказал дипломат.

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