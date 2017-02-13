Rīgas Satiksme об окровавленном мужчине и «безучастном» водителе троллейбуса

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Paula Curkste / LETA

Вчера рижанка опубликовала в Facebook сообщение, в котором обвинила водителя Rīgas Satiksme в бесчеловечности и жестокости. По ее словам, водителя можно обвинить в неоказании первой помощи и в том, что он оставил человека в опасной для жизни ситуации. Представители Rīgas Satiksme, в свою очередь, утверждают, что дело выглядело абсолютно иначе.

Напомним, недавно девушка, ставшая свидетельницей ЧП, написала эмоциональное сообщение в социальной сети Facebook. В нём она рассказывала о безразличном отношении водителя троллейбуса - по её словам, тот отказался помогать пострадавшему мужчине, лежащему в луже крови на автобусной остановке.

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«На мою просьбу хотя бы сказать название остановки, чтобы я могла по адресу вызвать «скорую», а так же на просьбу дать мне аптечку, которая должна быть в транспортном средстве (уж перекись и бинт точно должны быть!), меня отшили, сказав, что аптечки нет и не было, а адрес водитель не знает. Водитель продолжил свой путь, не дав мне выйти, бросив тяжело раненного мужчину на остановке в луже крови», - рассказала в социальных сетях свидетельница произошедшего.

Этот случай вызвал широкий резонанс.

Пользователи соцсети после прочтения разделились на 2 лагеря: кто-то встал на сторону автора поста, отметив, что водитель поступил, мягко скажем, не по-людски. Кто-то же защищал работника Rīgas satiksme

- мол, по инструкции он не может позволить себе задержаться на остановке лишнюю минуту, ведь график есть график.

Русский TVNET связался с пресс-секретарем Rīgas Satiksme для того, чтобы прояснить ситуацию и узнать, почему водитель троллейбуса не оказал помощь пострадавшему.

Викор Закис рассказал следующее:"Мы поговорили с водителем. В своём объяснении случившегося он сообщил следующее:

подъезжая к остановке водитель обратил внимание на двух мужчин, которые выглядели очень пьяными. Они падали и пытались поднять друг друга.

Водитель не видел, что кто-либо разбил голову и данная ситуация угрожает жизни кого-либо.

Когда водитель остановился на остановке, он больше не видел, что происходит с мужчинами, потому что они находились вне зоны видимости.

К водителю подбежала женщина, которая, крича, начала требовать, чтобы водитель достал аптечку и вызвал скорую помощь.

Водитель многократно пытался выяснить произошедшее, однако ему это сделать не удалось.

Он оценил ситуацию и продолжил движение. Конечно, чисто по человечески водитель мог сообщить об увиденном диспетчеру или помочь сам, но в данной ситуации мы не можем его обвинять, ведь, по его словам, ситуация не выглядела так, будто жизни или здоровью мужчины что-либо угрожает.

В таком случае мы можем осуждать и остальных свидетелей происшествия, которые, судя по всему, также остались безучастны".

Виктор Закис добавил, что в каждом транспортном средстве Rīgas Satiksme есть аптечка, с помощью которой можно оказать первую помощь.


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