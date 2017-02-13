На свиноферме «Бунчи» уничтожат последних животных

На затронутой африканской чумой свиней (АЧС) свиноферме «Бунчи» в Саласпилсском крае сегодня будут ликвидированы последние животные, рассказала директор департамента ветеринарного надзора Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Кристине Ламберга.

В целом количество ликвидированных свиней превышает 8500. В последующиие дни продолжится утилизация, которая может продлиться до конца недели. Утилизацией трупов животных занимается на специальном оборудовании ООО «Grow Energy».

В «Бунчи» вспышка АЧС началась 7 февраля. Месяцем ранее, 13 января, заболели свиньи на другой ферме того же владельца «Аncers», «Рукас» в Кримулдском крае.

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Общие затраты на ликвидацию 5 тыс. свиней на ферме «Рукас» вместе с компенсациями владельцу могут составить 800 000 евро.

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