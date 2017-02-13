Кюзиса оштрафовали за предоплату при покупке машин

Интс Кюзис
 

Интс Кюзис. Фото: Ieva Lūka / LETA

 

Бюро по надзору за закупками (БНЗ) оформило на начальника Государственной полиции Интса Кюзиса административный протокол в связи с заключением договора о приобретении транспортных средств для нужд Госполиции.

Кюзис обжаловал решение в суде Видземского предместья Риги.

БНЗ обвиняет Кюзиса в том, что он, заключая договор с поставщиком транспортных средств «Autoblitz», решил перечислить ему предоплату в размере 20%. С точки зрения БНЗ, тем самым он нарушил закон, и такая предоплата не предусматривалась условиями договора, к тому же аванс не был обеспечен гарантией.

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По данным «Firmas.lv», в совете «Auto Blitz» с 2014 по 2016 году работал муж депутата Сейма, бывшего лидера «Единства» Солвиты Аболтини Янис Аболтиньш.

Кюзис в объяснениях суду утверждал, что ничего противозаконного не совершал. Он считает, что БНЗ подошло к его действиям формально. Предоплата была перечислена в порядке исключения, чтобы в период, когда Латвия председательствовала в Совете ЕС и с учетом геополитической ситуации и угроз безопасности в Европе полиция могла обеспечивать порядок, имея соответствующие транспортные средства. Ни один дополнительный цент из государственного бюджета израсходован не был.

После заседания суда начальник Госполиции рассказал журналистам, что сумма договора о покупке 40 автомашин «Opel Insignia» составляла примерно 1,3 млн евро. Полиция начала использовать эти автомашины в январе 2015 года.

Начальник Госполиции отрицает любую свою заинтересованность в этой сделке или лоббирование поставщика. Решение было принято, потому что субподрядчик поставщика, видимо, от нехватки денег не смог своевременно оборудовать автомашины специальной техникой.

Кюзис считает, что его решение в данной ситуации было единственно верным, чтобы обеспечить подчиненных транспортом. Автомашины использовались для обеспечения порядка в период председательства Латвии в Совете ЕС.

БНЗ оштрафовало Кюзиса на 400 евро с запретом в течение года занимать должность, связанную с закупками.

Это не означает, что он не сможет быть начальником Госполиции, только в течение года не должен быть членом закупочных комиссий.

Решение суда по делу Кюзиса будет известно 23 февраля.


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