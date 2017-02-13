Вечером и ночью обледенеют дороги; возможен туман

Вечером в понедельник и в ночь на вторник в Латвию продолжат поступать теплые воздушные массы, местами пройдет моросящий дождь, в результате чего дороги обледенеют. Облака будут закрывать большую часть неба.

Во вторник синоптики прогнозируют пасмурную погоду, кроме того, ночью, с утра и вечером местами сгустится туман. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит -2..+2 градуса. Днем воздух прогреется до +1..+6 градусов.

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В Риге также обледенеют улицы. Во вторник ожидается преимущественно облачная погода, без значительных осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, а температура воздуха составит от 0 градусов ночью до +3 градусов днем.