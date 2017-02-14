С детьми о взрослом: «Если он меня отвергнет, я найду другого»

Дети - цветы жизни и плоды любви. Честные, прямолинейные и настоящие. Им ещё не знакомы безответные чувства, любовные треугольники и отношения по расчёту... Они любят беззаветно - своих родителей, мягкие игрушки, мальчика с выразительными голубыми глазами или ту девочку с растрёпанными косичками. Так, быть может, и мы должны сохранить в себе эту искренность? Может, взрослых всё-таки нет, и есть только повзрослевшие дети?

Ребята, знакомые читателям Русского TVNET как герои новогоднего видео «Если бы в новогоднюю ночь ко всем жителям Латвии с экрана телевизора обращался не президент, а дети...», в этот раз

рассказали нам о своих симпатиях, дали советы как вести себя на первом свидании и проанализировали нравственность брака по расчёту.

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Из уст юных собеседников одновременно звучали по-взрослому мудрые советы и по-детски наивные переживания. Так, например, Алина рассказала, что влюблена в очень красивого одноклассника, но если он её отвергнет, она с лёгкостью найдёт другого! :)

Это видео посвящено Дню всех влюбленных, ведь именно сегодня, 14 февраля, принято признаваться в своих чувствах. Но ведь это можно делать и в любой другой день?

Признайтесь, ведь радовать любимых без повода, по зову сердца, гораздо приятней!

В метель нести любимой девушке замерзающие цветы, а после у входной двери пытаться отогреть их своим дыханием;

писать на асфальте мелом имя любимой девочки;

признаваться в любви и преданности своей маме;

прятать трогательные послания на маленьких кусочках бумажек в карманах любимых; взять на себя заботу о близком, когда он болеет, и с нежностью укрывать его тёплым овечьим одеялом;

быть счастливым и любящим не только сегодня, когда продавцы продают цветы и конфеты втридорога и на каждом радиоканале звучат лирические песни, а каждый день - когда уставший возвращаешься после работы, когда разогреваешь остывший ужин, когда ложишься спать, и когда просыпаешься;

дарить любовь даже тогда, когда самому ее не хватает;

ценить и уважать не «за что-то», а «вопреки всему»...

Русский TVNET поздравляет всех своих читателей с Днем святого Валентина! Желаем каждому чашечку ароматного кофе, сваренного не вами, искренней улыбки, доброго смс-сообщения от дорогих друзей, слез от счастья и крепко сжатую в руке ладонь любимого, того единственного человека... не только сегодня, а в каждый из 365 дней! Любите и будьте любимы!