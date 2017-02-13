Коалиция поддерживает объединение финансовой и таможенной полиции СГД

Правящая коалиция единогласно поддерживает объединение финансовой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД), сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК).

Партнеры по коалиции без возражений поддержали это предложение, сказал он после совещания партий правящей коалиции. Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) направит этот законопроект на рассмотрение в парламент, и, если он будет принят, то может вступить в силу с 1 октября 2017 года.

На вопрос, чем новый законопроект отличается от переданных в комиссии Сейма в сентябре 2016 года, Кучинскис ответил: «Он получил единогласную поддержку партнеров по коалиции». К тому же новый законопроект предусматривает отделить вопрос об объединении финансовой и таможенной полиции от вопроса о создании службы внутренней безопасности СГД, добавил он.

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Вопрос о создании службы внутренней безопасности еще будет обсуждаться в рабочей группе, и в ближайшие недели может появиться заключение экспертов.

На сей раз это «решение - не со стороны», подчеркнул Кучинскис, отметив, что над реформами работает также руководитель СГД Илзе Цируле.

Как сообщалось, ранее вопрос об объединении финансовой и таможенной полиции вызвал разногласия в правящей коалиции. Поданные на рассмотрение в Сейме два законопроекта, подготовленные «Единством» и Союзом «зеленых» и крестьян, не были поддержаны.