Коалиция поддерживает объединение финансовой и таможенной полиции СГД

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Правящая коалиция единогласно поддерживает объединение финансовой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД), сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК).

Партнеры по коалиции без возражений поддержали это предложение, сказал он после совещания партий правящей коалиции. Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) направит этот законопроект на рассмотрение в парламент, и, если он будет принят, то может вступить в силу с 1 октября 2017 года.

На вопрос, чем новый законопроект отличается от переданных в комиссии Сейма в сентябре 2016 года, Кучинскис ответил: «Он получил единогласную поддержку партнеров по коалиции». К тому же новый законопроект предусматривает отделить вопрос об объединении финансовой и таможенной полиции от вопроса о создании службы внутренней безопасности СГД, добавил он.

Реклама

Вопрос о создании службы внутренней безопасности еще будет обсуждаться в рабочей группе, и в ближайшие недели может появиться заключение экспертов.

На сей раз это «решение - не со стороны», подчеркнул Кучинскис, отметив, что над реформами работает также руководитель СГД Илзе Цируле.

Как сообщалось, ранее вопрос об объединении финансовой и таможенной полиции вызвал разногласия в правящей коалиции. Поданные на рассмотрение в Сейме два законопроекта, подготовленные «Единством» и Союзом «зеленых» и крестьян, не были поддержаны.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Толкалина меняет внешность после разрыва с Кончаловским Wo&Men

Толкалина меняет внешность после разрыва с Кончаловским

Анна Седокова шокировала откровенным видео из ванной Showbiz

Анна Седокова шокировала откровенным видео из ванной

Полуголую Бритни Спирс сравнили с Волочковой Wo&Men

Полуголую Бритни Спирс сравнили с Волочковой

В Красноярске жители засняли собаку, выгуливающую «Мерседес» Hi-Tech

В Красноярске жители засняли собаку, выгуливающую «Мерседес»

Владимир Познер блеснул вокальным мастерством Showbiz

Владимир Познер блеснул вокальным мастерством

СГД

TVNET спрашивает

Чего ты ждешь от погоды в ближайшее время? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 